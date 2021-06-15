Hak-İş'ten "Emek" temalı fotoğraf yarışması

Hak-İş tarafından ikincisi düzenlenen "Emek" temalı fotoğraf yarışmasına 15 Ağustos'a kadar başvuruda bulunulabilecek.

Hak-İş tarafından ikincisi düzenlenen "Emek" temalı fotoğraf yarışmasına 15 Ağustos'a kadar başvuruda bulunulabilecek.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da katkılarıyla emeğin ve emekçinin görünürlüğünün artırılması amacıyla Hak-İş Kültür Sanat Komitesince düzenlenen fotoğraf yarışmasına "www.hakisemekfotograflari.org.tr" web sitesinden başvuru yapılabilecek.

Yarışmada, amatör veya profesyonel olarak fotoğraf sanatıyla ilgilenenlerin, sanatsal bakış açısıyla çektikleri "Emek" temalı çalışmalarıyla başvuru yapmaları isteniyor.

Yarışmaya, renkli veya siyah-beyaz kategorisinde fotoğraflar katılabilecek. Renkli veya siyah-beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecek.

Yarışmaya, cep telefonu ve profesyonel kamera ile çekilen fotoğraflar ile başvuruda bulunulabilecek. Cep telefonu ve profesyonel kamera ile çekilen fotoğraflar aynı kategoride değerlendirilecek, temel öncelik "Emek" teması olacak.

Hak-İş Emek Temalı Fotoğraf Yarışmasına, "www.hakisemekfotograflari.org.tr" internet sitesine yarışmacı girişinden kayıt yaptırarak başvuruda bulunulacak.

Başvurular, 15 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek.

"Emek hareketinde bir sanat damarı açmaya çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kültür Sanat Komitesi aracılığıyla kültür-sanat çalışmalarını sürdürdüklerini, kültür ve sanat ile sendikal hareketin içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalıştıklarını belirtti.

Arslan, yarışmaya ilişkin şunları kaydetti:

"Merkezinde emek olan, kısa film yarışmamızla, ebru etkinliğimizle, fotoğraf yarışmamızla, sendikal harekette, emek hareketinde bir sanat damarı açmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işlerde de büyük başarılara imza atıyoruz. Bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdiğimiz ve gelenekselleşen 'Emeğe Saygı' temalı kısa film yarışmamızla dünya genelinde bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz 'Emek' temalı fotoğraf yarışmamızla da fotoğraf sanatçılarının, fotoğrafa gönül verenlerin kadrajını emeğe çevirmesini, emek temalı fotoğraflarını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu