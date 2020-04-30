Hak-İş'ten 1 Mayıs açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hak-İş'ten 1 Mayıs açıklaması

Hak-İş Konfederasyonu Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Bolu il başkanları ve il temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Hak-İş'ten 1 Mayıs açıklaması
30.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:01

Hak-İş Konfederasyonu Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Bolu il başkanları ve il temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Sakarya İl Temsilcisi Mesut Gökdemir, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında sendikadan 4 temsilciyle yaptığı açıklamada, dünya emekçilerinin yanında olduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl 1 Mayıs'ı kitsel kutlayamayacaklarını aktaran Gökdemir, bazı taleplerinin olduğunu dile getirdi.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini istediklerini belirten Gökdemir, "Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Gökdemir, Hak-İş olarak 1 Mayıs'ta ülkenin, bölgenin ve dünyanın bütün emekçileri, mağdurları, mazlumlarıyla küresel salgına karşı tüm insanlık adına dayanışmayı yinelemek için meydanlarda olduklarını kaydetti.

İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istediklerine işaret eden Gökdemir, "Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada barış, özgürlük, adalet ve demokrasinin sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Gökdemir, ülkenin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacaklarını sözlerine ekledi.

Bolu

Bolu'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası üyeleri Demokrasi Meydanında bir araya geldi.

Maske kullanan sendika üyeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uydu.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Bolu İl Başkanı Hacer Çınar, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mayıs'ı kitlesel kutlama imkanı olmadığını söyledi.

Bu zor günlerin önlemlere uyularak atlatılacağını belirten Çınar, tüm emekçiler için daha fazla iş güvencesi istediklerini kaydetti.

Çınar, bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveriyle çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel sektörlerdeki tüm emekçilere gönülden teşekkür etti.

Düzce

Hak-İş Konfederasyonu Düzce İl Temsilcisi Talat Örnek, Anıtpark Meydanında sendikadan 6 temsilciyle yaptığı açıklamada öncelikle sağlık çalışanlarının ve tüm emekçilerin bayramlarını kutladıklarını söyledi.

Maske kullanan sendika üyeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe" kuralına da uydu.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Örnek, "Allah öncelikle sağlık çalışanlarımızın, polis ve güvenlik güçlerimizin, bu zor süreçte çalışmaya devam eden basın mensuplarının yardımcısı olsun." dedi.

Örnek, çeşitli taleplerini de dile getirdi.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Sabri Yalım Parkında bir araya gelen Hak-İş Konfederasyonu üyeleri, maske kullanarak "sosyal mesafe" kuralına uydu.

Hak-İş Konfederasyonu Kocaeli İl Başkanı Şerafettin Koç, burada yaptığı açıklamada, güçlü yarınlar, haklarda daha güçlü gelecek, sağlık, iş güvenliği, iş ve emek için meydanlarda olduklarını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mayıs'ı kitlesel kutlama imkanı olmadığını ifade eden Koç, emekçilere "Sen sağlığını koru, emeğini biz koruruz" dediklerini kaydetti.

Koç, küresel salgına karşı insanlık adına dayanışmayı yinelemek için burada olduklarını dile getirerek, "Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız. Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hakim olduğu bir Türkiye'nin kıvancını yaşıyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Karabük

Hak-İş Konfederasyonu Karabük İl Başkanı Ulvi Üngören, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak tüm dünya emekçileriyle yine 1 Mayıs'ta birlikte olduklarını belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle kitlesel kutlama imkanı olmasa da 1 Mayıs'ta, ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olduklarını kaydetti.

Üngören, Türkiye'in koronavirüs sürecinin önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatılacağını vurguladı, "Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz. 'Güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye' diyoruz. Zor günler geçsin sonra yine meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek." ifadelerini kullandı.

Hak-İş'ten 1 Mayıs açıklaması

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti Haberler
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü Haberler
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti Haberler
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı Haberler
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haberler
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Kendall Jenner, hakkındaki 'NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor' yorumlarına cevap verdi
Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek
Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Hande Yener Şeyma Subaşı Nur Yerlitaş
Spor Mesut Özil Selçuk İnan Lionel Messi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Kadın Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Hak-İş'ten 1 Mayıs açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 15:36:19. #1.14#
title