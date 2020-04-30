Hak-İş'ten 1 Mayıs açıklaması Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası üyeleri Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Maske kullanan sendika üyeleri, sosyal mesafeye kuralına da uydu.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Bolu İl Başkanı Hacer Çınar, burada yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mayıs'ı kitlesel kutlama imkanı olmadığını söyledi.

Bu zor günlerin önlemlere uyularak atlatılacağını belirten Çınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hak-İş olarak bu 1 Mayıs'ta, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini istiyoruz. Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu buluyoruz. Bununla birlikte ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine hayır diyoruz. Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Taşerondan kadroya geçen emekçilerin toplu iş sözleşmelerinin öne çekilmesini istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümünü istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz."

Çınar, bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveri ile çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki tüm emekçilere gönülden teşekkür ettiklerini de belirtti.

Kaynak: AA