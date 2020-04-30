HAK-İŞ'ten 1 Mayıs açıklaması
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HAK-İŞ'ten 1 Mayıs açıklaması

İŞ Konfederasyonu, ülkemizi etkisi altına alan salgın sebebiyle bu seneki 1 Mayıs'ı 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında "1 Mayıs Haftası" olarak kutlayarak bir yeniliğe imza attı.

HAK-İŞ'ten 1 Mayıs açıklaması
30.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:25

HAK-İŞ Konfederasyonu, ülkemizi etkisi altına alan salgın sebebiyle bu seneki 1 Mayıs'ı 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında "1 Mayıs Haftası" olarak kutlayarak bir yeniliğe imza attı.

Meydanlarda tüm salgın tedbirleri alınarak yapılan kutlamaların yanı sıra, dijital ortamda da 27 Nisan tarihi itibariyle başlatılan 1 Mayıs kutlamaları kapsamında, HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, Ömer Halisdemir meydanında valilikten alınan izinler doğrultusunda sosyal mesafe başta olmak üzere tüm salgın tedbirlerine uyarak basın bildirisi okudu.

Konfederasyonun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü basın bildirisini Ömer Halisdemir Meydanında okuyan, Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, "1 Mayıs, çalışma hayatının sorunlarının gündeme geldiği, taleplerin yüksek sesle dile getirildiği önemli bir gündür. HAK-İŞ olarak, etkin 1 Mayıs kutlanmasına büyük önem veriyoruz. Daha fazla dayanışma, daha çok emek ve daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan ileteceğiz. Bu zor günler bittiğinde, binlerce emekçi kardeşimizle alanlarda en coşkulu şekilde buluşacağız" dedi.

HAK-İŞ'in 1 Mayıs Haftası kapsamında hazırladığı, çalışma hayatına ilişkin talep ve önerilerinin yer aldığı 1 Mayıs Bildirisinde şu görüşlere yer verildi: "Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. Korona virüs salgını nedeni ile kitlesel kutlama imkanı olmasa da 1 Mayıs'ta, ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerdeyiz. HAK-İŞ olarak; 23 Nisan'da Milli Mücadelemizin 100. Yılını tüm teşkilatımız ve emekçilerimiz ile İstiklal Marşımızı okuyarak büyük bir coşkuyla kutladık. Yine aynı gece başlayan rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. HAK-İŞ olarak, bu 1 Mayıs'ta; Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini istiyoruz. Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu buluyoruz. Bununla birlikte Ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine Hayır diyoruz. Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Taşerondan kadroya geçen emekçilerin TİS sürelerinin öne çekilmesini istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. İşyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bizler; Güçlü, Güzel Yarınlar için, Haklarda daha güçlü gelecek için, Sağlığımız için, İş Güvencemiz için, İşimiz ve Emeğimiz için, yine ve yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız"

HAK-İŞ olarak; İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz.

İşçiler için isteklerini bir kez daha ifade eden Demircioğlu, "Vergi adaletsizliklerinin giderilmesini, ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini ve Asgari Ücretin insan onuruna yakışır olmasını istiyoruz. Asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini, Kayıt dışı çalışmanın sonlandırılmasını istiyoruz. Biz ücretliler, milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz" diye konuştu.

Çalışanlara yönelik şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz.

Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin engellenmesini istiyoruz. İstihdamda kadın ve gençlere daha çok yer verilmesini istediklerini belirten Demircioğlu konuşmasına şu şekilde devam etti: "Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının karşılanmasını istiyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkanlarının geliştirilmesini istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılmasını istiyoruz. Her türlü ayrımcılıktan uzak, insan odaklı etkin politikalar istiyoruz. Hangi ülkeden olursa olsun ülkemize sığınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için, entegre edilebilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası uyum politikalarının geliştirilmesini istiyoruz. Biz 83 Milyon vatandaşımız ve 4 milyon göçmen kardeşimiz ile birlikte Türkiye'yiz diyoruz. Hepimizin eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol' diyoruz"

HAK-İŞ İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, basın bildirisi sonrası, Bu zor salgın sürecinin Niğde'de başarılı bir şekilde yönetilmesinde Niğde Valisi Yılmaz Şimşek nezdinde, emniyet müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurumların yönetici ve çalışanlarına, kolaylıklar dileyerek, emekleri için teşekkür etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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