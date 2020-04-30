Hak-İş Sakarya Temsilciliğinden 1 Mayıs açıklaması
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Hak-İş Sakarya Temsilciliğinden 1 Mayıs açıklaması

Hak-İş Konfederasyonu Sakarya İl Temsilcisi Mesut Gökdemir, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hak-İş Sakarya Temsilciliğinden 1 Mayıs açıklaması
30.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:32

Hak-İş Konfederasyonu Sakarya İl Temsilcisi Mesut Gökdemir, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Sakarya İl Başkanlığı 1 Mayıs İşçi Bayramını Demokrasi Meydanında temsili düzeyde kutlayarak talep ve önerileri için bir basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasını Hak-İş Konfederasyonu Sakarya İl Temsilcisi Mesut Gökdemir yaptığı açıklamada, "Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. Korona virüs salgını nedeni ile kitlesel kutlama imkanı olmasa da 1 Mayıs'ta, ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerdeyiz. Hak-İş olarak 23 Nisan'da Milli Mücadelemizin 100. yılını tüm teşkilatımız ve emekçilerimiz ile İstiklal Marşımızı okuyarak büyük bir coşkuyla kutladık. Yine aynı gece başlayan rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Hak-İş olarak, bu 1 Mayıs'ta, 'Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini istiyoruz. Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu buluyoruz. Bununla birlikte ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine hayır diyoruz. Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Taşerondan kadroya geçen emekçilerin TİS sürelerinin öne çekilmesini istiyoruz.Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. İşyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz" dedi.

Gökdemir sözlerinin devamında, "Hak-İş olarak, 1 Mayıs'ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri, mağdurları, mazlumları ile küresel salgına karşı tüm insanlık adına dayanışmamızı yinelemek için buradayız. Biliyoruz ki dünyamız bir, sevgimiz bir. ITUC, ETUC, ILO ve ITUC-AP'nin salgın sürecinde bizimle işbirliği ve dayanışma içinde olmasını önemsiyoruz. Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için meydanlardayız. Vergi adaletsizliklerinin giderilmesini, ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini ve Asgari Ücretin insan onuruna yakışır olmasını istiyoruz. Asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Hak-İş Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, Sendikalı ol, Hak-İş'li ol' diyoruz. Güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye diyoruz. Zor günler geçsin sonra yine meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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