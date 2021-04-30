Eskişehir'de Hak-İş sendikası 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü nedeniyle açıklama yaptı
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Eskişehir'de Hak-İş sendikası 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü nedeniyle açıklama yaptı

Eskişehir'de Hak-İş sendikası 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü nedeniyle açıklama yaptı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Hak-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ayşegül Durur, sendika olarak 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için, ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerde olduklarını söyledi.

Hak-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ayşegül Durur, sendika olarak 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için, ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerde olduklarını söyledi.

Durur, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Ulus Meydanı'nda yaptığı açıklamada, bir yıla aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle emekçilerle omuz omuza alanlarda olamasalar da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde, emekçilerin hakkı, sağlık, huzur ve refahı, iş güvencesi ve sorunların çözümü için taleplerini tüm dijital platformlarda sunduklarını kaydetti.

Hak-İş olarak, ülkenin bu salgını en kısa zamanda atlatmasını temenni ettiklerini ifade eden Durur, şunları söyledi:

"Hak-İş olarak, bu 1 Mayıs'ta, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesini istiyoruz. Başta KİT'ler olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz. Adaleti, refahı ve güvenceyi sağlayan kamu toplu iş sözleşmesi, ücretlerdeki vergi dilimlerinin yüzde 20'de sabitlenmesi, herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını, mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının tam çözümünü, Kovid-19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını, tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz."

Eskişehir'de Hak-İş sendikası 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü nedeniyle açıklama yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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