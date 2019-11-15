Hak İş Konfederasyonundan kurumlara ziyaret
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Hak İş Konfederasyonundan kurumlara ziyaret

Hak İş Konfederasyonu Elazığ Şube Başkanı Kazım Cavlı, kurumlara ziyarette bulundu.

15.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:18
Hak İş Konfederasyonundan kurumlara ziyaret

Konfederasyonu Şube Başkanı Kazım Cavlı, kurumlara ziyarette bulundu.

Cavlı, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği ziyarette üyelere bilgilendirme yaptı.

Cavlı yaptığı açıklamada, Hak İş Konfederasyonuna bağlı sendikalar olarak Devlet Hastanesi ve okullara ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Üyeleri bilgilendirdiklerini dile getiren Cavlı, "Sendikal faaliyetlerimizi anlattık. İdarecilerimizin göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı kendilerine teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA
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