Hak-İş Konfederasyonundan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hak-İş Konfederasyonundan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki

Hak-İş Konfederasyonundan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Hak-İş Konfederasyonu Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, "Uluslararası toplumu, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nun Filistin'le ilgili aldığı kararları uygulama konusunda hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırıyoruz.

Hak-İş Konfederasyonu Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, "Uluslararası toplumu, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nun Filistin'le ilgili aldığı kararları uygulama konusunda hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Tanrıverdi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada,

terör devletinin, İsrail'in insanlık onurunu ayaklar altına alan, hukuk tanımaz ve acımasız zulmüne devam ettiğini belirtti.

Saldırıların yalnızca Müslümanlara değil, bütün insanlığa karşı yapıldığını dile getiren Tanrıverdi, uluslararası kuruluşların, üç dinin kutsal şehri olan Kudüs'te yaşananlara daha fazla sessiz kalmamaları gerektiğini, yaşanan bu zulme karşı acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

"Artık kınama ve telin mesajlarını aşarak, devletler ile uluslararası kurum ve kuruluşlar terör devletine karşı etkin yaptırımlar uygulamalıdırlar. İşgalci İsrail devletinin ramazan ayının bu mukaddes günlerinde Mescid-i Aksa'ya yaptığı acımasız saldırılarını gün geçtikçe daha da arttırarak devam ettirmesine rağmen, İslam dünyasının birçok ülkesi dahil uluslararası toplumun yaşanan bu zulüm karşısındaki suskunluğu ve sessizliği anlaşılır değildir." değerlendirmesinde bulunan Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumu, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nun Filistin'le ilgili aldığı kararları uygulama konusunda hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırıyoruz. Ramazan ayı boyunca iftar ve teravih namazlarında Filistinli kardeşlerimize ses bombaları ve plastik mermiler ile acımasızca saldıran İsrail, Kudüs'te ibadetini yaparken saldırıya uğrayan tamamen savunmasız, kadın, çocuk, yaşlı-genç demeden uyguladığı bu hukuk tanımaz ve acımasız şiddetine derhal sona vermelidir. İsrail'in askeri saldırıları nedeniyle Filistinli kardeşlerimiz büyük bir trajedi yaşamaktadır. İsrail tarafından tutuklanan, çocuk, kadın, yaşlı ve meslek sahibi binlerce Filistinli ağır şartlar altında yaşam mücadelesi vermektedir."

Tanrıverdi, terör devleti İsrail'in, Müslümanların kutsallarına saldırarak, insan hakkı ihlallerini ve şiddeti gün geçtikçe daha fazla arttırdığına dikkati çekti.

İbadet özgürlüğü, yaşama hakkı, mülkiyet hakkı gaspları, keyfi tutuklamalarla uluslararası hukukun hiçe sayıldığını belirten Tanrıverdi, şöyle devam etti:

"Hak-İş Konfederasyonu Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi olarak İsrail'in, mübarek ramazanda masumları hedef alarak saldırması artık kesinlikle kabul edilemez. İsrail, Filistinli kardeşlerimizi hedef alan şiddete bir an önce son vermelidir. Saldırıda yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Filistin halkının daima yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz. Kudüs meselesi, sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların ortak meselesidir. Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

Filistinliler, boş kovanlarla Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu
Filistinliler, boş kovanlarla Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu
AA'nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı
AA'nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı
Filistin Kızılayı: İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde 180'den fazla kişiyi yaralandı
Filistin Kızılayı: İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde 180'den fazla kişiyi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Diego Arda Turan Ozan Tufan Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hak-İş Konfederasyonundan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 17:52:15. #1.14#

title