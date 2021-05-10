Hak-İş Konfederasyonundan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki

Hak-İş Konfederasyonu Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, "Uluslararası toplumu, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nun Filistin'le ilgili aldığı kararları uygulama konusunda hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırıyoruz.

Hak-İş Konfederasyonu Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, "Uluslararası toplumu, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nun Filistin'le ilgili aldığı kararları uygulama konusunda hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Tanrıverdi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada,

terör devletinin, İsrail'in insanlık onurunu ayaklar altına alan, hukuk tanımaz ve acımasız zulmüne devam ettiğini belirtti.

Saldırıların yalnızca Müslümanlara değil, bütün insanlığa karşı yapıldığını dile getiren Tanrıverdi, uluslararası kuruluşların, üç dinin kutsal şehri olan Kudüs'te yaşananlara daha fazla sessiz kalmamaları gerektiğini, yaşanan bu zulme karşı acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

"Artık kınama ve telin mesajlarını aşarak, devletler ile uluslararası kurum ve kuruluşlar terör devletine karşı etkin yaptırımlar uygulamalıdırlar. İşgalci İsrail devletinin ramazan ayının bu mukaddes günlerinde Mescid-i Aksa'ya yaptığı acımasız saldırılarını gün geçtikçe daha da arttırarak devam ettirmesine rağmen, İslam dünyasının birçok ülkesi dahil uluslararası toplumun yaşanan bu zulüm karşısındaki suskunluğu ve sessizliği anlaşılır değildir." değerlendirmesinde bulunan Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumu, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nun Filistin'le ilgili aldığı kararları uygulama konusunda hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırıyoruz. Ramazan ayı boyunca iftar ve teravih namazlarında Filistinli kardeşlerimize ses bombaları ve plastik mermiler ile acımasızca saldıran İsrail, Kudüs'te ibadetini yaparken saldırıya uğrayan tamamen savunmasız, kadın, çocuk, yaşlı-genç demeden uyguladığı bu hukuk tanımaz ve acımasız şiddetine derhal sona vermelidir. İsrail'in askeri saldırıları nedeniyle Filistinli kardeşlerimiz büyük bir trajedi yaşamaktadır. İsrail tarafından tutuklanan, çocuk, kadın, yaşlı ve meslek sahibi binlerce Filistinli ağır şartlar altında yaşam mücadelesi vermektedir."

Tanrıverdi, terör devleti İsrail'in, Müslümanların kutsallarına saldırarak, insan hakkı ihlallerini ve şiddeti gün geçtikçe daha fazla arttırdığına dikkati çekti.

İbadet özgürlüğü, yaşama hakkı, mülkiyet hakkı gaspları, keyfi tutuklamalarla uluslararası hukukun hiçe sayıldığını belirten Tanrıverdi, şöyle devam etti:

"Hak-İş Konfederasyonu Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi olarak İsrail'in, mübarek ramazanda masumları hedef alarak saldırması artık kesinlikle kabul edilemez. İsrail, Filistinli kardeşlerimizi hedef alan şiddete bir an önce son vermelidir. Saldırıda yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Filistin halkının daima yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz. Kudüs meselesi, sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların ortak meselesidir. Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu