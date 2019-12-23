Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan'dan ziyaret
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Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan'dan ziyaret

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

23.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:00
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan'dan ziyaret

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı , Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Arslan, beraberinde Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ve diğer sendika yetkilileri ile birlikte geldiği makamda, Vali Gürel'den çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Hak-İş Konfederasyonu çalışmaları hakkında da bilgiler aktaran Arslan da, Karabük'ün kendileri için ayrı bir yeri olduğuna dikkat çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gürel, nazik ziyaretleri için misafirlerine teşekkür ederek sendika çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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