Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Yıldız'ın babasının cenazesi Sakarya'da toprağa verildi
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yıldız'ın babasının cenazesi, memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde defnedildi.
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yıldız'ın babasının cenazesi, memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde defnedildi.
Vefat eden Mustafa Yıldız'ın yakınları tarafından alınan cenazesi, Mahmutbey Mahallesi Ekrem Günay Caddesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Yıldız ve aile yakınları, taziyeleri kabul etti.
Yıldız'ın cenazesi, salgın tedbirleri kapsamında öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Törene, Hak-İş Onursal Başkanı Salim Uslu, Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Medya İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Cemal Sonsay, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Hak-İş İl Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve yakınları katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer