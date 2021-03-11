Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Yıldız'ın babasının cenazesi Sakarya'da toprağa verildi
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Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Yıldız'ın babasının cenazesi Sakarya'da toprağa verildi

11.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:14
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Yıldız'ın babasının cenazesi Sakarya'da toprağa verildi

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yıldız'ın babasının cenazesi, memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde defnedildi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yıldız'ın babasının cenazesi, memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde defnedildi.

Vefat eden Mustafa Yıldız'ın yakınları tarafından alınan cenazesi, Mahmutbey Mahallesi Ekrem Günay Caddesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Yıldız ve aile yakınları, taziyeleri kabul etti.

Yıldız'ın cenazesi, salgın tedbirleri kapsamında öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, Hak-İş Onursal Başkanı Salim Uslu, Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Medya İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Cemal Sonsay, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Hak-İş İl Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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