HAK-İŞ Konfederasyonu Ankara'daki İsrail konutuna siyah çelek bıraktı

İŞ Konfederasyonu, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik müdahalelerini, İsrail Büyükelçiliği'nin Ankara konutu önünde protesto etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik müdahalelerini, İsrail Büyükelçiliği'nin Ankara konutu önünde protesto etti. Protestolar sonrasında konut önüne siyah çelenk bırakıldı.

İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik müdahalelerine tepkiler sürüyor. Başkent'te HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından, İsrail'in şiddetini protesto etmek için Çankaya ilçesindeki İsrail Büyükelçiliği'nin Ankara konutu önünde toplandı. Ellerindeki pankartlarla konuta yürüyen vatandaşlar, "Filistin'e selam, direnişe devam" diye slogan attı. Grup daha sonra, konut önüne siyah çelenk bıraktı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arsan, İsrail konutu önünde bir basın açıklaması yaptı. Arslan, işkence ve baskılarla evlerinden ayrılan Filistinlerin geri dönmesini ve İsrail'in işgal ettiği topraklardan derhal geri çekilmesini talep ettiklerini belirtti. İsrail'in Ramazan ayında masumları hedef alan saldırılarını kabul etmediklerini belirten Arslan, "Terör devleti İsrail, Filistinli kardeşlerimizi hedef alan şiddete bir an önce son vermelidir. Gazze'de süren abluka bir an önce kaldırılmalıdır. Yurtlarını terk etmek zorunda kalan Filistinli kardeşlerimiz, ülkelerine özgürce geri dönmelidir. Başta ABD olmak üzere büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyan ülkeler, bu vahim yanlıştan bir an önce dönmeli ve Kudüs'ü bir an önce boşaltmalıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı