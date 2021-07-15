HAK-İŞ Konfederasyonu 15 Temmuz şehitlerini Karşıyaka Mezarlığı'nda andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HAK-İŞ Konfederasyonu 15 Temmuz şehitlerini Karşıyaka Mezarlığı'nda andı

HAK-İŞ Konfederasyonu 15 Temmuz şehitlerini Karşıyaka Mezarlığı'nda andı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) tarafından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) tarafından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından 15 Temmuz'da şehit olan 251 vatandaşın 29'unun kabirlerinin bulunduğu Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan dualar ile başlayan törende konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "HAK-İŞ olarak 5 yıldır başta 15 Temmuz için hayatlarını feda eden şehitlerimiz, gazilerimiz ve bu direnişe katılan bütün milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. 5 yıldır her 15 Temmuz yıl dönümünde çeşitli etkinliklerimizle 15 Temmuz'umuzu unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız düsturu ile hareket ederek bu anlayışımızı sürdürüyoruz. 15 Temmuz yıl dönümlerinin dışında da konfederasyonumuz, mensuplarımız 1 yıl boyunca mümkün olduğunca şehit ailelerimizle, gazilerimizle dayanışmamızı her fırsatta ortaya koyuyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra konfederasyonumuz Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile ortak bir platform oluşturmuş, iş birliği anlaşması yapmış, sadece 15 Temmuz değil bütün mücadelemizde şehitlerimize, gazilerimize sahip çıkma konusunda yeni bir anlayış gerçekleştirmiştir" dedi.

Türkiye'nin bütün illerinde konfederasyon ve sendika etkinliklerinde, gittikleri yerlerde şehit ailelerini ziyaret ettiklerini, dualarını aldıklarını, onlarla dayanışma içerisinde olduklarını ifade etmeye çalıştıklarına dikkati çeken Arslan, "15 Temmuz hain darbe girişimini milletimizle beraber konfederasyonumuzun mensupları ilk andan itibaren meydanlarda toplanmış, bu hain terör örgütüne karşı ciddi bir mücadele vermiştir. Konfederasyonumuzun mensupları ve milletimizin iradesiyle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 15 Temmuz gecesi gerçekten bir destan yazılmıştır. Bu destanın bütün kahramanlarına minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, konuşmasının ardından şehitlerin kabrine karanfil bırakarak ailelerine başsağlığı diledi. - ANKARA

HAK-İŞ Konfederasyonu 15 Temmuz şehitlerini Karşıyaka Mezarlığı'nda andı
HAK-İŞ Konfederasyonu 15 Temmuz şehitlerini Karşıyaka Mezarlığı'nda andı
HAK-İŞ Konfederasyonu 15 Temmuz şehitlerini Karşıyaka Mezarlığı'nda andı
HAK-İŞ Konfederasyonu 15 Temmuz şehitlerini Karşıyaka Mezarlığı'nda andı
HAK-İŞ Konfederasyonu 15 Temmuz şehitlerini Karşıyaka Mezarlığı'nda andı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Serra Arıtürk İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HAK-İŞ Konfederasyonu 15 Temmuz şehitlerini Karşıyaka Mezarlığı'nda andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 12:27:26. #1.15#

title