HAK-İŞ Konfederasyonu 15 Temmuz şehitlerini Karşıyaka Mezarlığı'nda andı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) tarafından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) tarafından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından 15 Temmuz'da şehit olan 251 vatandaşın 29'unun kabirlerinin bulunduğu Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan dualar ile başlayan törende konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "HAK-İŞ olarak 5 yıldır başta 15 Temmuz için hayatlarını feda eden şehitlerimiz, gazilerimiz ve bu direnişe katılan bütün milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. 5 yıldır her 15 Temmuz yıl dönümünde çeşitli etkinliklerimizle 15 Temmuz'umuzu unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız düsturu ile hareket ederek bu anlayışımızı sürdürüyoruz. 15 Temmuz yıl dönümlerinin dışında da konfederasyonumuz, mensuplarımız 1 yıl boyunca mümkün olduğunca şehit ailelerimizle, gazilerimizle dayanışmamızı her fırsatta ortaya koyuyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra konfederasyonumuz Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile ortak bir platform oluşturmuş, iş birliği anlaşması yapmış, sadece 15 Temmuz değil bütün mücadelemizde şehitlerimize, gazilerimize sahip çıkma konusunda yeni bir anlayış gerçekleştirmiştir" dedi.

Türkiye'nin bütün illerinde konfederasyon ve sendika etkinliklerinde, gittikleri yerlerde şehit ailelerini ziyaret ettiklerini, dualarını aldıklarını, onlarla dayanışma içerisinde olduklarını ifade etmeye çalıştıklarına dikkati çeken Arslan, "15 Temmuz hain darbe girişimini milletimizle beraber konfederasyonumuzun mensupları ilk andan itibaren meydanlarda toplanmış, bu hain terör örgütüne karşı ciddi bir mücadele vermiştir. Konfederasyonumuzun mensupları ve milletimizin iradesiyle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 15 Temmuz gecesi gerçekten bir destan yazılmıştır. Bu destanın bütün kahramanlarına minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, konuşmasının ardından şehitlerin kabrine karanfil bırakarak ailelerine başsağlığı diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı