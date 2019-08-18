Hak-İş Kısa Film Yarışması'na büyük ilgi

18.08.2019 11:28

Hak-İş'in, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 8'incisini düzenlediği "Emek" temalı "Uluslararası Kısa Film Yarışması"na 3 bini aşkın başvuru yapıldı.

Toplamda 60 bin liranın üzerinde ödülün dağıtılacağı yarışmaya başvurular 30 Eylül'de sona erecek.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kısa Film Uzun İş" sloganıyla başlattıkları yarışmanın kültür ve sanat hayatında önemli bir yer edindiğini söyledi.

Yarışmayla "Emek" konulu filmlerin sayısını artırmayı ve kısa filme gönül vermiş yapımcıları bir araya getirebilmeyi amaçladıklarını ifade eden Arslan, yarışmaya her sene dünya genelinde artan bir ilginin olduğunu vurguladı.

Bu yıl 8'incisini düzenledikleri yarışmaya başvuruların mart ayında başladığını anımsatan Arslan, şu bilgileri verdi:

"Şu ana kadar 190'ı Türkiye'den olmak üzere, toplam 119 ülkeden başvuruda bulunuldu. Toplam başvuru 3 bin 30'a ulaşırken, Hindistan'dan 317, ABD'den 187, İran'dan 383, İtalya'dan 109, Fransa'dan 163, Brezilya'dan 141, İspanya'dan 118, Rusya'dan 90, İngiltere'den 81 ve Almanya'dan 41 başvuru yapıldı. Yarışmamıza Arjantin'den Bangladeş'e, Meksika'dan Japonya'ya, Endonezya'dan Çin'e, Nijerya'dan Mısır'a, Belçika'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından film gönderildi. 30 Eylül'de sona erecek başvuru süresine kadar sayının 4 bini aşmasını bekliyoruz."

Arslan, 2012'de başlattıkları ve 2016'dan beri uluslararası düzeyde gerçekleştirdikleri kısa film yarışmasında bugüne kadar 300 bin liranın üzerinde ödül dağıttıklarını belirterek, "Yarışma kapsamında bu yıl ulusal ve uluslararası alanda iki kategoride ve 11 dalda toplam 60 bin lirayı aşkın ödül veriyoruz. Birinci olan filme 10 bin lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncü olan filme 2 bin 500 lira veriyoruz. Ayrıca, 2 bin 500 liralık 'Necati Çelik Özel Ödülü', 'Sendikacı Gözünden' ve diğer dallarda da biner lira ödül ve özel tasarlanan ödül plaketi takdim ediyoruz." diye konuştu.

"Sendikal harekete önemli bir sanat damarı açıyoruz"

Sinema başta olmak üzere tüm sanat dallarında emeğin öne çıkartılması gerektiğine inandıklarını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Bu tür kültür ve sanat çalışmalarıyla sendikal mücadelenin daha da güçlendirileceğine, daha tahkim edileceğine inanıyoruz. Bu yıl 8'incisi düzenlenen Hak-İş Kısa Film Yarışması'nı geleneksel hale getirmekle sendikal harekete önemli bir sanat damarı açıyoruz. İnanıyorum ki bu tür yarışma programlarımız sendikal dünyaya özendirici bir etki yapacaktır."

Kaynak: AA