Hak-İş İzmir İl Başkanı Şimşek, Uluslararası Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı

İZMİR (AA) - Hak-İş İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek, engelli bireylere istihdam alanlarının açılması ve mesleki eğitim imkanları sunularak sosyal ve ekonomik dışlanma risklerinin ortadan kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Şimşek, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir role sahip olan dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan engelli bireylerin sayısının her gün arttığını ifade etti.

Türkiye'de en son açıklanan resmi verilere göre engelli birey sayısının 1,5 milyon civarında olduğunu kaydeden Şimşek, engelli bireylerin toplumla bütünleşmeleri, çalışma hayatına ve sendikal harekete katılmalarının önem arz ettiğine dikkat çekti.

Şimşek, Türkiye'de engelli istihdamının kanun, düzenleme ve politikalara rağmen istenilen düzeyde olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hak-İş olarak engelli bireylere istihdam alanlarının açılmasını ve mesleki eğitim imkanları sunularak sosyal ve ekonomik dışlanma risklerinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. İşgücü piyasası ihtiyaç analizleri yapılarak mesleki eğitim programlarının bu doğrultuda geliştirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca engelli istihdamını arttırmak için geliştirilen sosyal projelerin ve iyi uygulama örneklerinin tanıtılmasının da bu hedefe katkı sunacağını düşünmekteyiz.

İstihdamda yer alan engellilerin en çok karşılaştığı sorunlarından birisi çalışma koşulları, iş yeri düzenlemeleri ve erişilebilirlik olmaktadır. Erişilebilirlik, engelli bireylerin diğer bireyler gibi rahatça evlerinden çıkabilmeleri, ihtiyaçlarını kolaylıkla giderebilmeleri, işyerlerine ulaşımlarını rahatça sağlayabilmeleri gibi birçok konuda bireylere fırsatlar sunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılı Erişilebilirlik Yılı ilan edilmişti. Hem pandemi sürecinde alınan önlemler hem de diğer yatırımlar için Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Pandemi döneminde engelli bireyler üzerine yapılan çalışmaların devam etmesinden ve sosyal diyalog anlayışıyla görüşlerimizin alınmasından duyduğumuz memnuniyeti belirtiyoruz."

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AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri

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