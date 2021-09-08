HAK-İŞ İzmir İl Başkanı Şimşek, İzmir'in kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

İŞ İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

HAK-İŞ İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, bundan 99 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde düşmanın İzmir'den denize dökülmesiyle büyük bir zafere ulaşıldığını anımsattı.

Tarihin akışını ve Türk milletinin kaderini değiştiren İzmir'in kurtuluşunun Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun da yolunu açan en önemli askeri zaferlerden olduğunu belirten Şimşek, mesajında şunları kaydetti:

"Bu nedenle her yıl coşkuyla kutladığımız İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü büyük bir heyecan ve minnet duyguları içinde idrak ediyoruz. İzmir, aynı zaman da Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünün, bağımsızlığının, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkelerinin en güzel temsilcisidir. Bu nedenden dolayı İzmir, 9 Eylül ruhuyla her geçen yıl daha da güçlenecek ve geleceğe daha emin adımlarla yürüyecektir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarihin altın sayfalarında yer almamızı sağlayan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör