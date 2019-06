HAK-İŞ İstanbul Şube Başkanları Toplantısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İstanbul'da gerçekleşecek yerel seçimde, inanıyoruz ki AK Parti belediyeciliğiyle devam edecek bu güzel şehir. Sayın Binali Yıldırım, her zaman söylüyoruz sendikacılığı, işçilerin yanında oldu. Bakanlık, başbakanlık ve Meclis başkanlığı gibi eşsiz tecrübeleri var. Her zaman yaptığı gibi verdiği sözü tutan bir başkan oldu. Verdiği sözü zamanında yaptı. İnanıyorum ki İstanbul 23 Haziran'da AK Parti'nin gönül belediyeciliğine 'evet' diyecektir." dedi.

Selçuk, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (HAK-İŞ) Fatih Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlediği İstanbul Şube Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Emekçilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Selçuk, Hazreti Peygamber'in övgüsüne mazhar olan, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti İstanbul'a sahip çıkmak için burada olduklarını söyledi.

Selçuk, 23 Haziran gibi önemli bir seçimin arifesinde olduklarını anımsatarak, "Bir sorumluluğu yerine getirmek için buradayız. İnşallah bu sorumluluğu 15 Temmuz ruhuyla yerine getireceğiz. Vesayet odaklarına karşı sandıkta gereken cevabı vereceğinize de inanıyorum. Bu millet 27 Mayıs'ı, 12 Eylül'ü, 28 Şubat sürecini yaşadı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz hain darbe girişiminini boşa çıkardı." diye konuştu.

Sivil toplumun demokrasinin gücü, insan hak ve hürriyetlerinin ise güvencesi olduğuna dikkati çeken Selçuk, sendikalar olmadan gerçek bir demokrasiden söz edilemeyeceğini kaydetti.

Bakan Selçuk, hükümet olarak bu bilinçle sendikaların daha güçlü olması için çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlatarak, 2010 ve 2012'de anayasa ve kanunlarda değişiklik yapıldığına, sendikacılıkta darbe dönemlerinden kalan izlerin silindiğine vurgu yaptı.

Sendikalaşma oranlarını daha yukarılara taşımayı amaçladıklarını dile getiren Selçuk, AK Parti iktidarları döneminde işçiler için yapılan düzenlemeleri anlattı.

Konuşmasında Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmalara da değinen Selçuk, şöyle devam etti:

"Başlatılan Emek ve Adalet Yürüyüşü'nü yakından takip ediyoruz. Başkanla da sık sık irtibattayız. Bu konuda bütün işçi kardeşlerimizin de yanında olduğumuzu da bilmenizi isterim. Maalesef CHP'li belediyeler söz vermelerine rağmen taahhütlerini yerine getirmediler. Bundan çıkarılacak ders de CHP'nin zihniyetinin ne olduğudur. Sabah verdikleri sözleri akşam olmadan nasıl unuttukları ve sözleri tutmadıkları konusunda da bir örnek teşkil ediyor. Şimdi aynı zihniyet İstanbul'da hizmet vadediyor. Sözünü tutmayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu yolun doğru bir yol olduğuna inanmıyoruz. Hiç kimsenin siyasi görüşünden ve sendikasından dolayı bu milleti ayrıştırmaya, mobbing uygulamaya hakkı yoktur. Biz de bu haksızlıkların karşısında durmaya devam edeceğiz."

Selçuk, sosyal politikada son 17 yılda çok önemli değişimler yaşandığını ifade ederek, 17 yıl önce sosyal yardımlara ayrılan payın 2 milyar olduğunu, bu payın bugün 43 milyara yükseldiğini hatırlattı. AK Parti iktidarlarında sosyal yardımlara ayrılan payın toplam 290 milyarı bulduğunu aktaran Selçuk, bu rakamın birçok ülkenin bütçesinden fazla olduğu bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, bu hizmetlerin İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 25 yıl önce başladığını belirterek, "İstanbul'da 25 yılda neler yapıldığını, İstanbul'un nereden nereye geldiğini herhalde yaşı yetenler takdir edeceklerdir. Yaşı yetmeyen genç kuşaklara da bizim aktarmamız gerekiyor. Marmaray, Abdülhamid Han'ın hayaliydi, AK Parti gerçekleştirdi. Avrasya Tüneli'ni yine yüzyılın projesi olarak biz hayata geçirdik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı dünyanın konuştuğu mega projeler. Bu projeler sadece bizim değil bütün vatandaşlarımızın gurur ve övünç kaynağı oluyor." dedi.

23 Haziran'ın önemli bir tarih olduğunu anlatan Selçuk, "İstanbul'da gerçekleşecek yerel seçimde, inanıyoruz ki AK Parti belediyeciliğiyle devam edecek bu güzel şehir. Sayın Binali Yıldırım, her zaman söylüyoruz sendikacılığı, işçilerin yanında oldu. Bakanlık, başbakanlık ve Meclis başkanlığı gibi eşsiz tecrübeleri var. Her zaman yaptığı gibi verdiği sözü tutan bir başkan oldu. Verdiği sözü zamanında yaptı. İnanıyorum ki İstanbul 23 Haziran'da AK Parti'nin gönül belediyeciliğine 'evet' diyecektir. İstanbul'u 2023, 2053, 2071 hedeflerine hep beraber taşıyacağımıza inanıyorum. Çünkü İstanbul vefalı bir şehir. Çalışandan yana görünüp emeği sömürenlerden, özgürlüklerin yanında olduklarını iddia edip geldikleri ilk gün işçi çıkaranlardan yana olmayacaktır işçi kardeşlerimiz." ifadelerini kullandı.

"HAK-İŞ olarak ülkemizin yaşadığı zorlukları biliyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da Türkiye'de sendikalaşmanın geldiği seviye hakkında bilgiler verdiği konuşmasında, sendikalaşma oranını daha yüksek seviyelere çıkarma amacında olduklarına vurgu yaptı.

Bu yıl kamu toplu iş sözleşmelerinin görüşmelerini devam ettirdiklerini anımsatan Aslan, "HAK-İŞ olarak kamu çerçeve protokolünde her ne kadar 2020'ye atıfta bulunulsa da biz bu yıl toplu sözleşme müzakerelerinde özellikle taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımın da toplu sözleşme kapsamına alınması, bu enflasyon farklarının burada bir şekilde çözülerek 1 milyona yakın arkadaşımızın mağduriyetinin giderilmesi hususunda talebimizi yineliyoruz. HAK-İŞ olarak baştan itibaren ülkemizin yaşadığı zorlukları biliyoruz. Ekonomik sıkıntıların farkındayız. Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan kuşatıldığının bilincindeyiz. Bize yönelik içeride ve dışarıda yapılmış bir kısım oyun ve komploların farkındayız." diye konuştu.

Seçim arifesinde bir arada olduklarını söyleyen Arslan, şunları kaydetti:

"31 Mart'tan hemen sonra henüz daha mazbatalarını almadan bazı belediye başkanlarının sendikalarımıza yönelik başlattığı operasyonlar, sendikaların üyelerinin istifa ettirilmesi operasyonları, bununla birlikte başlatılan sürgünler, iş yerlerinde ve sendikamızdan istifa etmeyenler için yeri değişiklikleri ve sürgünler... Bunu da başaramadıkları yerlerde işten çıkararak HAK-İŞ'e karşı topyekun bir operasyonla karşı karşıyayız. Hem CHP hem de HDP'li belediyelerde bu zorlukla karşı karşıyayız. Bütün bu zorluklara karşı sendikalarımız mücadele içinde."

Kaynak: AA