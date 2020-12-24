Hak-İş'in "emek" temalı fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Hak-İş'in "emek" temasıyla bu yıl ilkini düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödüller törenle sahiplerine verildi.

Yarışmamın ödül töreni için Hak-İş Genel Merkezi'nde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sınırlı sayıda davetli katıldı.

Bakan Yardımcısı Yavuz, Hak-İş ile yakın iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, Konfederasyonun daha önce düzenlediği film yarışması ve ebru buluşmasını da Bakanlık olarak desteklediklerini vurguladı.

Hak-İş kültür ve sanat hayatına renk katan proje ve çalışmalarını desteklemekten ve Hak-İş ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Yavuz, "Her platformda, sanatın her alanın geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamayı, sanatçılarımızı ile 7'den 77'ye sanata gönül veren herkesi desteklemeyi ve onları teşvik etmeyi önemsiyoruz." dedi.

"Örnek ve özgün projelerde iddialıyız"

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, konfederasyon olarak, sanatın her alanına destek verdiklerini belirterek, Kovid-19 salgınına rağmen kültür ve sanat faaliyetlerini aksatmadan gerçekleştirdiklerini söyledi.

Anadolu topraklarının tarihi, kültürü, medeniyet anlayışı ve değerlerini ete kemiğe büründüren bir sendikal anlayışa sahip olduklarını ifade eden Arslan, "Hak-İş olarak her alanda örnek ve özgün projeleri hayata geçirme iddiasındayız. Kültür ve sanat da bu alanların başında geliyor. Çünkü kültür-sanat adeta emek ve su gibi insanların doğal bir ihtiyacıdır." diye konuştu.

Hak-İş Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı ise geleneksel olarak "emek" temalı kısa film yarışmaları düzenlediklerini anımsatarak, bu yıl ilk kez aynı temayla fotoğraf yarışması düzenlediklerini belirtti.

Yarışmaya 600'ü aşkın eser için başvurulduğunu bildiren Odabaşı, "Yarışmayla, fotoğraf konusunda emek eksenli bakış açısını yerleştirmeyi ve bu kültürün oluşturulmasını amaçlıyoruz." dedi.

Birincilik ödülü "Dalgalanan Bayrağımız" eserine

Yarışmada, birincilik ödülü Sabahattin Özveren'in "Dalgalanan Bayrağımız", ikincilik ödülü Uğur Sağıroğlu'nun "Oltu Taşı", üçüncülük ödülü İlham Kazdal'ın "Emekçi Anne" adlı eserlerine verildi. Abdurrahman Çetin'in "Kamış biçen kadın" adlı eserleri ise Özel Ödüle layık görüldü.

Ödüllerin törenle eser sahiplerine verilmesinin ardından, yarışmada sergilemeye değer görülen 30 eserin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım