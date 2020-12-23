Hak-İş'in "Emek" temalı fotoğraf yarışmasında ödüller yarın sahiplerini bulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hak-İş'in "Emek" temalı fotoğraf yarışmasında ödüller yarın sahiplerini bulacak

23.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:40
Hak-İş'in

Hak-İş'in "Emek" temasıyla düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödüller yarın sahiplerini bulacak.

Hak-İş'in "Emek" temasıyla düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödüller yarın sahiplerini bulacak.

Geleneksel olarak "Emek" temalı kısa film yarışmaları yapan Hak-İş, bu yıl ilk kez aynı temayla fotoğraf yarışması düzenledi.

Toplam 600 eser için başvurulan yarışmada, değerlendirmelerin ardından ödüle layık görülen çalışmalar belirlendi.

Ödüllerin sahiplerine takdimi için Kovid-19 salgını kapsamındaki tedbirlere uygun olarak sınırlı katılımla yarın ödül töreni düzenlenecek.

Törende, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Hak-İş Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı açılış konuşması yapacak.

Konuşmaların ardından, ödüller sahiplerine verilecek ve "Emek Fotoğrafları Sergisi" açılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Berk Oktay Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hak-İş'in "Emek" temalı fotoğraf yarışmasında ödüller yarın sahiplerini bulacak | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:41:33. #1.15#
title