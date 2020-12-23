Hak-İş'in "Emek" temalı fotoğraf yarışmasında ödüller yarın sahiplerini bulacak

Hak-İş'in "Emek" temasıyla düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödüller yarın sahiplerini bulacak.

Geleneksel olarak "Emek" temalı kısa film yarışmaları yapan Hak-İş, bu yıl ilk kez aynı temayla fotoğraf yarışması düzenledi.

Toplam 600 eser için başvurulan yarışmada, değerlendirmelerin ardından ödüle layık görülen çalışmalar belirlendi.

Ödüllerin sahiplerine takdimi için Kovid-19 salgını kapsamındaki tedbirlere uygun olarak sınırlı katılımla yarın ödül töreni düzenlenecek.

Törende, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Hak-İş Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı açılış konuşması yapacak.

Konuşmaların ardından, ödüller sahiplerine verilecek ve "Emek Fotoğrafları Sergisi" açılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım