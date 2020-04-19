HAK-İŞ'in Desteği 3 Milyona Ulaştı
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Mahmut Arslan, Niğde, Güncel

HAK-İŞ'in Desteği 3 Milyona Ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Biz bize yeteriz Türkiyem sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına HAK-İŞ Konfederasyonunun desteği 3 Milyon Türk Lirasına ulaştı.

19.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:53
HAK-İŞ'in Desteği 3 Milyona Ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Biz bize yeteriz Türkiyem sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına HAK-İŞ Konfederasyonunun desteği 3 Milyon Türk Lirasına ulaştı.

Konuyla ilgili Niğde Basınına açıklama yapan HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışma kampanyasının başladığı ilk gün HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın MahmutArslan'ındestekaçıklamasıyla1milyonTLilebaşlattığımız

Konfederasyonumuzunbağışı,3milyonTL'yeulaştı"dedi.HAK-İŞKonfederasyonuİlBaşkanıGökhanDemircioğlu;

"SayınCumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan öncülüğünde tam destek vererek katkıda bulunduk. HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın da katkılarıyla bu miktar 3 milyon Türk Lirasına ulaştı. Kampanyada emeği geçen başta Sayın Genel Başkanımız Mahmut Arslan olmak üzere tüm HAK-İŞ yönetimine teşekkür ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kurulduğu tarihten bu yana emekçinin hakkını arayan bir konfederasyon olmakla beraber, aynı zamanda toplumun bütün meseleleri ile yakından ilgilendi. Kampanya, sivil toplum kuruluşlarının, siyasetin temsilcilerinin, esnafların, iş insanlarının, çocukların, gençlerin, yaşlıların kısacası toplumun tüm kesiminin desteğini görmekte. Konfederasyon olarak Ülkemizin bize ihtiyacı olduğu her durumda milli ve yerli bir duruş sergiledik ve sergilemeye devam ediyoruz. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile milletimizin dayanışma ruhu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca milletimiz en zor zamanlarda ırk, din, dil ayrımı yapmadan vatanımızın birliği, beraberliği ve bütünlüğü için nasıl tek vücut olduysa bugün de salgınla mücadelede aynı kararlılığı göstermektedir. Bu zor günleri atlattığımızda milletimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bizden sonraki nesiller için emsal teşkil edecektir. Korona virüs salgınıyla mücadelede hükümetimizin toplumun bütün kesimlerine ulaşarak desteklerde bulunmasını memnuniyetle karşılıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı olarak bu sürece katkıda bulunmaktan onur duyuyorum. Bu salgınının bir an evvel ülkemizde ve dünyada en az hasarla sona ermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, tüm hastalarımıza şifalar, vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" - NİĞDE

Kaynak: İHA

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