Hak-İş ile Myk Arasında Meslek İş Birliği

HAK-İŞ ile MYK arasında, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Toplumsal ve Kişisel Hizmetler ile Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektörlerindeki 5 meslek grubunun meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerinin hazırlanmasına yönelik protokol imzalandı.