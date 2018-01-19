Hak-İş ile Myk Arasında Meslek İş Birliği

İŞ ile MYK arasında, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Toplumsal ve Kişisel Hizmetler ile Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektörlerindeki 5 meslek grubunun meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerinin hazırlanmasına yönelik protokol imzalandı.

Hak-İş ile Myk Arasında Meslek İş Birliği

HAK-İŞ ile MYK arasında, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Toplumsal ve Kişisel Hizmetler ile Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektörlerindeki 5 meslek grubunun meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerinin hazırlanmasına yönelik protokol imzalandı.

Kaynak: Dunya.com

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