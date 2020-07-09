Hak-İş heyeti Vali Becel'i ziyaret etti Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika başkanları, geçtiğimiz günlerde Nevşehir Valiliğine atanan İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika başkanları, geçtiğimiz günlerde Nevşehir Valiliğine atanan İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, konfederasyonun Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, beraberindeki heyetle ziyaret ettikleri Becel'e çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Becel ise sendikaların, çalışma hayatı üzerindeki öneminden bahsederek, başarı diledi. Görüşmenin ardında Çelik tarafından Vali Becel'e çini vazo hediye edildi. Ziyarete, Hak-İş Nevşehir İl Temsilcisi Fatih Mutlu, Öz Güven-Sen Nevşehir İl Başkanı Süleyman Kürkçü ve sendika temsilcileri de katıldı. Kaynak: AA