HAK-İŞ Genel Başkanvekili Yıldız: "32 bin yeni sağlıkçının işe alınmasını çok önemli buluyoruz"
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Fahrettin Koca, Güncel

HAK-İŞ Genel Başkanvekili Yıldız: "32 bin yeni sağlıkçının işe alınmasını çok önemli buluyoruz"

İŞ Genel Başkanvekili Osman Yıldız, 32 bin yeni sağlıkçının işe alınmasını çok önemli bulduklarını belirterek, "Sağlık çalışanlarına 3 ay boyunca yapılacak ek ödemenin bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi talebimizi içeren bir mektubu bakanlarımıza gönderdik" dedi.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
HAK-İŞ Genel Başkanvekili Yıldız:

HAK-İŞ Genel Başkanvekili Osman Yıldız, 32 bin yeni sağlıkçının işe alınmasını çok önemli bulduklarını belirterek, "Sağlık çalışanlarına 3 ay boyunca yapılacak ek ödemenin bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi talebimizi içeren bir mektubu bakanlarımıza gönderdik" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanvekili Osman Yıldız, sağlık çalışanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz'ün imzasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bir mektup gönderdiklerini anımsatan Yıldız, "Korona virüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanımız tarafından açıklanan sağlık çalışanlarına 3 ay boyunca yapılacak ek ödemenin bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi talebimizi içeren bir mektubu bakanlarımıza gönderdik. Sağlık alanında çalışan başta sağlık memurları olmak üzere hastanede çalışan bütün personelin eşit haklara kavuşabilmesi için sahada aktif bir mücadele veriyoruz. HAK-İŞ olarak hastanede çalışan personellerin bir bütünün parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yardımcı işlerde çalışan personelin de halk sağlığı için önemli işler yürüttüğünü vurgulamak isteriz. Bu sebeple işçi-memur ayrımı gözetmeden hastanede çalışan güvenlik personeli, tıbbi sekreterler, temizlik personeli, hastabakıcılar, klinik destek işçileri ve teknik personeller ile TİS kapsamındaki işçilere de bu ödeme yaklaşımının yansıtılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığında çalışan işçileri temsil eden HAK-İŞ'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikasının sağlık çalışanları için TİS sürecini

başarıyla yürüttüğünü kaydeden Yıldız, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın toplu iş sözleşmesi süreçlerine ilişkin aldığı sınırlayıcı önlemleri de dikkate alarak sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi şekilde almaları için mücadelemiz tüm kararlılığımızla sürecektir" dedi.

"Ambulans şoförlerinin vardiya sistemi 24/72 olmalı"

Yıldız, "Acil sağlık hizmetlerinde çalışan 112 ambulans şoförleri ve personellerinin halihazırda uygulanan 12/36 vardiya sisteminin 24/72 vardiya sistemine çevrilmesinin ve halihazırda fiili uygulamaların da teyidi anlamında hayata geçirilmesinin bu süreçteki önemini bir kere daha vurgulamak istiyoruz" dedi.

"Risk priminin kapsamlı bir şekilde uygulanmasını talep ediyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre sağlık personelleri arasında da pozitif vakaların bulunduğunu hatırlatan Yıldız, "Virüse yakalanan sağlık çalışanlarına bulaşıcı hastalık ve risk priminin (enfeksiyon risk primi) kapsamlı bir şekilde uygulanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kamu çerçeve protokolüne göre ayrım yapılmaksızın tüm işçilerimize bu ödemenin yapılmasını talep ediyoruz"

Yıldız, "Konfederasyonumuz HAK-İŞ ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve işveren sendikaları temsilcileri arasında

imzalanan 2019 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nde yer alan 'Yetki uyuşmazlığı devam eden iş yerlerinde çalışan işçilere işbu Çerçeve Anlaşma Protokolü ile belirlenen ücret zamları avans niteliğinde uygulanır. İmzalanacak olan toplu iş sözleşmesi farklarından mahsup edilir' hükmünün uygulanmasını talep ediyoruz. Sağlık alanında fedakarca çalışan işçilerimizin mağdur olmaması için toplu iş sözleşmesi imzalanıncaya kadar geçen sürede kamu çerçeve protokolüne göre ayrım yapılmaksızın tüm işçilerimize bu ödemenin yapılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"32 bin yeni sağlıkçının işe alınmasını çok önemli buluyoruz"

Korona virüsle mücadele kapsamında hükümet ve bakanlar tarafından bir dizi önlem ve tedbirlerin hızla hayata geçirildiğini vurgulayan Yıldız, "Korona virüs salgınıyla daha etkin ve hızlı mücadele etme konusunda atılan adımları destekliyoruz. Bu kapsamda Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıkladığı 32 bin yeni sağlıkçının işe alınmasını çok önemli buluyoruz. 32 bin sağlıkçının hastanelerde istihdam edilmesi hem ülkemizin korona virüs salgınıyla mücadelesi konusunda hem de işsizliğin azaltılması konusunda önemli bir adım olarak görüyoruz. Alınan bir dizi önlemler ve halkımızın duyarlılığıyla Türkiye'nin salgınla mücadele konusunda başarılı olacağına gönülden inanıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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