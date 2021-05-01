HAK-İŞ GENEL BAŞKANINDAN, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARANFİL
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HAK-İŞ GENEL BAŞKANINDAN, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARANFİL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık çalışanlarına karanfil verdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, daha sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti. Hastane çalışanlarına gül ve karanfil dağıtan Arslan, tüm sağlık emekçilerinin gününü kutladı. Sağlık çalışanlarına yaptığı ziyarette konuşan Arslan, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANINDAN, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARANFİL
HAK-İŞ GENEL BAŞKANINDAN, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARANFİL
HAK-İŞ GENEL BAŞKANINDAN, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARANFİL
HAK-İŞ GENEL BAŞKANINDAN, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARANFİL
HAK-İŞ GENEL BAŞKANINDAN, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARANFİL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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