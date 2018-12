Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Teamüllerimizi artık tüzüğümüze koyacağız ve sendikamızın her şubesine üye sayımıza oranlı olarak delege olmalarını sağlayacağız"

ANKARA - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Teamüllerimizi artık tüzüğümüze koyacağız ve sendikamızın her şubesine üye sayımıza oranlı olarak delege olmalarını sağlayacağız. Eğer bir şubemizde yüzde 40 kadın üyemiz ise o şubemizin delegesinin yüzde 40'ını kadınlar oluşturacak.Üye sayımız oranında kadınların temsil edilmesi en doğal haklarıdır" dedi.

Hak -İş Konfederasyonunca düzenlenen "Kadınların Güçlendirilmesi Projesi"nin kapanış toplantısı Hak- İş Başkanı Mahmut Arslan'ın katılımıyla gerçekleşti. Kadına yönelik en çok proje yapan Konfederasyon olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, her yıl yaptıkları projeleri sendikalarla daha da güçlendirerek geliştirmeleri gerektiğini anlattı.

Arslan, şöyle konuştu:

"Sendikalarımız Hak-İş kongresi ve Sendikalarımızın kongresi kadın çalışanlarımızın daha fazla etkin olarak yer almasını sağlamaya yönelik adımlar atmalıyız. Hizmet-İş Sendikası olarak yönetim kurulumuzla konuştuk. Teamüllerimizi artık tüzüğümüze koyacağız ve sendikamızın her şubesine üye sayımıza oranlı olarak delege olmalarını sağlayacağız. Eğer bir şubemizde yüzde 40 kadın üyemiz ise o şubemizin delegesinin yüzde 40'ını kadınlar oluşturacak . Bunu şube kongrelerinde ve merkez kongrelerimizde Hak-İş Genel Kurulunda onları da ileri ki zamanda hayata geçireceğiz. Kotaya karşıyız. Kotanın bir kısım zorlamaları da beraberinde getirdiğini biliyoruz. Üye sayımız oranında kadınların temsil edilmesi en doğal haklarıdır. Bunları yapmaya çalışıyoruz."

Hak İş'in bütün kalıpları kırdığını ve bütün kalıpları Hak-İş' te buluşturduklarına dikkat çeken Arslan, başta başörtüsü yasağı olmak üzere Hak-İş'in kadınların önündeki bütün engellerin kalkması için mücadele verdiğini aktardı.

Arslan, "Hak-İş kadınların sadece sendikalaşmasını değil sendikalarda aktif olarak yer almasını da teşvik etmekte ve bunu desteklemektedir" dedi.

Toplantıda HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz'da yer aldı.