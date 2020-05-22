HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye bütün gücü ve kararlılığıyla koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürmeye devam ederse iki bayramı bir arada yaşayacağımıza gönülden inanıyoruz.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
22.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:07

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye bütün gücü ve kararlılığıyla koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürmeye devam ederse iki bayramı bir arada yaşayacağımıza gönülden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, bir ramazan ayının daha huzurla ve bereketle tamamlandığını, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle bu yıl iftar sofralarında buluşulamadığını belirtti.

Devletin bu süreçte tüm kurum ve kuruluşlarıyla büyük bir özveriyle mücadele ettiğini vurgulayan Arslan, hükümetin ve devletin belirlediği kurallara uyarak ve sosyal mesafeyi koruyarak bu salgının üstesinden gelineceğine inandığını kaydetti.

Koronavirüs salgının önüne geçilmesinin, bütün vatandaşların kişisel ve kurumsal olarak alacağı tedbirlerle mümkün olacağına dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

"Milletimizin zor zamanlarda birlik olma, birbirinden güç alarak kenetlenme gücüne her zaman inandık. Salgın dolayısıyla binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği bugünlerde ülkemizin koronavirüsü yenmek için daha fazla birliğe ve dayanışmaya ihtiyacı vardır. Koronavirüs salgınıyla mücadelede tüm milletimizin, hükümetimizin ve devletimizin aldığı kararlara uymasını istiyoruz.

Yeni umutlarla girdiğimiz Ramazan Bayramı'mızı bu yıl salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle evlerimizde karşılamak durumundayız. Salgın nedeniyle bu yıl bayramlaşma ve kucaklaşma imkanımız ne yazık ki olmayacak. Büyüklerimizi ziyaret ederek ellerini öpemesek de çocuklarımızla kucaklaşamasak da omuz omuza olamasak da biliyoruz ki yüreklerimiz bir olacaktır. Büyüklerimizi, dostlarımızı, kardeşlerimizi uzaktan da olsa selamlıyoruz. Her bayram olduğu gibi bu bayram da gönlümüz ve yüreğimiz onlarla beraber olacaktır. Bütün bunların geçici olduğuna, yeniden kucaklaşacağımız günlerin çok yakın olduğuna inanıyoruz."

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen tüm tedbirleri çok önemli bulduklarını belirterek "Türkiye bütün gücü ve kararlılığıyla koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürmeye devam ederse iki bayramı bir arada yaşayacağımıza gönülden inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arslan, bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveriyle çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol alanlarındakiler olmak üzere kamu ve özel bütün sektörlerdeki emekçilere de teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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