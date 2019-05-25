Hak-İş Genel Başkanı: Bolu'dan Ankara'ya yürümeyi planlıyoruz

BOLU Belediyesi'nde işten çıkarıldıktan sonra 31 gündür belediye önünde oturma eylemi yapan işçilere Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu'ya gelerek destek verdi. Arslan, işçilerin işe geri alınmaması halinde sendika olarak Ramazan Bayramı'ndan sonra Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi önüne kadar yürüyüş yapmayı planladıklarını söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan adaylığı döneminde, 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağı yönünde söz verdikten sonra taşeron olarak belediyede istihdam edilen 97 işçinin görevlerine, geçen 22 Nisan'da son verildi. İşten çıkarılan işçiler, 31 gündür Bolu Belediyesi binası önünde kurdukları çadırda oturma eylemini sürdürüyor. İşten çıkarılan işçilere Hak-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan Bolu'ya gelerek destek oldu. Mahmut Arslan, burada yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün itibariyle Hak-İş'e bağlı sendikalarımızda 12 bin 900 arkadaşımız sendikalarından istifa ettirilmiştir. Baskılar devam etmektedir. İşin en ilginç tarafı henüz toplu sözleşmelerin müzakereleri devam ederken, toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken bunlar yapılıyor. Bir yönüyle de işçiler toplu sözleşmesiz bırakılarak mağdur edilmek isteniyor. Bunu yapanlar ağırlıklı olarak CHP'li ve HDP'li belediyeler. Şu anda karşılaştığımız tablonun büyük çoğunluğunu bunlar oluşturmaktadır. Milletin önünde söyledikleri ile yaptıklarının birbirlerine uymadıklarını geçmişte de yaşadık. Ama tekraren ifade ediyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın HDP yetkililerinin söyledikleri sözlerin arkalarında durmalarını istiyoruz. CHP'li ve HDP'li belediyelerde üyelerimize yönelik bu baskıların bu tehditlerin sayın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu buradan bir kez daha uyarıyoruz. Bu söyledikleriniz arkasında durmanızı istiyoruz. Taahhütlerinizi yerine getirmenizi istiyoruz."

RAMAZAN BAYRAMI'NDAN SONRA ANKARA'YA YÜRÜME PLANI

?Mücadelelerini işçiler geri işe alına dek sürdüreceklerini belirten Mahmut Arslan, Ramazan Bayramı'ndan sonra Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlatmayı planladıklarını belirterek, "Bu işçilerimiz işine dönene kadar, işlerine kavuşana kadar Hak-İş olarak, Hizmet-İş olarak bu mücadeleyi bırakmayacağız. Amacımız işimize, aşımıza sahip çıkmak veya yeniden dönmektir. Belediye başkanımız bizi duyarsa, bizi anlarsa, bizi görüp adım atarsa, bu arkadaşlarımız işe geri dönerse buradaki çadırı biz törenle kaldırırız. Ama bu yapılmazsa Sayın Kılıçdaroğlu'nun her zaman yaptığı gibi kamuoyuna verdiği güzel güzel mesajlardan bir tanesi de Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü'ydü. Günlerce devam etmişti. Adalet istiyoruz diye. Biz de Bolu Belediyesi'nde adalet istemek, arkadaşlarımızın haklarının verilmesini ve bu haklarıyla işe dönmelerini sağlamak adına gerekirse planladık inşallah. Bu süreci Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüyerek Cumhuriyet Halk Partisi önünde bu yürüyüşü tamamlamak üzere plan yapıyoruz. Asla teslim olmayacağız. Asla bunların baskılarına boyun eymeyeceğiz. Bunların işçi ile, emek ile alınteri ile, insan hakları ile alakalarının olmadığını bir kez daha gördük. Bu sahte sözlerin, sahte demokratik lafların kamuoyunu aldatmaya yönelik söylenen bütün sözler burada ortaya çıkmış oluyor. Sayın belediye başkanını buradan son kez uyarıyoruz; "Gel yanlış yapma" diyoruz. Bu adamlar gerçekten gözlerini karartmışlar. Bunlardaki hınç, bunlardaki nefreti anlamak mümkün değil. O kadar büyük bir nefret, o kadar büyük bir suçlama ile geliyorlar ki arkadaşlarımızın kendilerine meramlarını anlatmasına izin vermiyorlar. İşçilerle bile muhatap olmuyorlar" dedi.



Kaynak: DHA

- Bolu