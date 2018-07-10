Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Yeni Sistem Ülkemize Hayırlı Olsun"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kabinenin hayırlı olmasını diledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fiilen başladığını anımsatarak "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini daha ileri demokrasi standartlarının yakalanması, Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi, yönetimin önündeki birtakım engellerin kaldırılması açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu yeni dönemde Türkiye'nin güçlü ve büyük bir dünya devleti ve aktörü haline geleceğine inanıyoruz. Yeni yönetim sisteminin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştır. Alanında uzman, icracı isimlerden oluşan yeni kabinenin vatanımıza milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, kabinede görev alan bakanlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz. Bundan sonra yapılacak olan ülkemizin birliği ve beraberliği, vatanımız ve milletimizin geleceği için hareket etmektir. Ülkemizin geleceği için ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve istihdam artışı öncelikli gündem maddeleri olmalıdır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak yeni dönemde, çalışma hayatına ilişkin sorunların çözümü, eksikliklerin giderilmesi için bütüncül bir yaklaşımla etkin politikalar ve araçların sosyal diyalog temelinde hayata geçirilmesini temenni ediyoruz" dedi. - ANKARA