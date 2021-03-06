Hak-İş Genel Arslan: "Terörle mücadele konusunda tarihin en güçlü adımını bu kadınlar attı"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütünün İşyerinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından bir an evvel imzalanmasını istiyoruz." dedi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikası tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Emek Konukevi'nde düzenlenen "Sendikacı Kadınlardan Sendikacı Lider Kadınlara" temalı programa katılarak, çalışma hayatı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sendikal mücadelede kadınların gücünü çok önemli bulduğunu dile getiren Arslan, daha fazla sendikacı lider kadınları görebilmeyi arzu ettiğini söyledi. Bunun süreç içinde gerçekleşeceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Arslan, sendikal mücadelede kadınların daha etkin, daha güçlü yer alması konusundaki samimiyetin devam etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Arslan, "Bir gün hem Hak-İş'te hem de sendikamızda kadın sendika başkanının olacağını sizler görüyorsunuz. Bu imkan, fırsat ve potansiyel var." dedi.

"İş yerindeki şiddeti gündemimizin birinci sırasına koymamız gerekiyor"

Mahmut Arslan, "Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütünün İşyerinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından bir an evvel imzalanmasını istiyoruz. Bu sözleşmeyle aslında Hak-İş'in de içinde olduğu, özellikle kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadele ederken, iş yerindeki şiddeti tabii ki gündemimizin birinci sırasına koymamız gerekiyor." diye konuştu.

"Bizler çalışan kadınları temsil ediyoruz ve üyelerimizin iş yerinde uğradığı her türlü şiddete karşı bu sözleşmenin bir an evvel Türkiye tarafından imzalanıp ve bunun gereğini yapmamız gerekiyor." ifadesini vurgulayan Arslan, Türkiye'de Hak-İş ve sendikaları olarak toplu sözleşmelerde bu sözleşmeyi destekleyici nasıl düzenlemeler yapabileceğinin ele alınması gerektiğini ve bu konuda bir modele ihtiyaçları olduğunu söyledi.

"Hiçbir sözleşme vahiy değildir, eleştirilebilir, değiştirilebilir, karşı çıkılabilir"

İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Arslan, şunları söyledi:

"İstanbul Sözleşmesi etrafında kopartılan fırtınaları ve bunun bugüne yansıyan sonuçlarının ötesinde Hak-İş meseleye büyük fotoğraftan bakıyor. Gerçekten bu sözleşmenin bütün yönleri tartışılabilir ama bu sözleşmeyle ilgili değerlendirme yapılırken, bu süreçleri doğru analiz etmemiz gerekiyor. Bütün bu süreçleri makul, objektif ve gerçekten Türkiye'nin şartlarını dikkate alarak yapılan değerlendirmeleri esas almalıyız. Günlük politik gündemin bir parçası olarak sadece salt toplu sözleşmenin bazı maddelerini, bazı hükümlerini esas alarak yapacağımız değerlendirmelerin bizi yanlış bir istikamete götüreceği noktasında endişelerimiz var. Hiçbir sözleşme vahiy değildir, eleştirilebilir, değiştirilebilir, karşı çıkılabilir. Sözleşmeyi eleştirenler kadar sözleşmeye sahip çıkanlar için de aynı şeyleri değerlendiriyoruz."

İstanbul Sözleşmesi etrafında yapılan tartışmaların objektif olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Hak-İş, bunu yapıyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da olduğu gibi aslında Türkiye hassasiyetidir. Bu ülkenin kadınları, erkekleri içindir. O nedenle biz bir adım atarken meseleyi kamuoyunun gündemine getirirken bir sorunu ortaya koyarken bu hassasiyetle bakıyoruz." diye konuştu.

"Kadın isterse her şeyi başarabilir ve yapabilir"

Kadının çalışma hayatında yerine ilişkin gelinen noktanın hala yeterli olmadığına dikkat çeken Arslan, şube ve genel merkez yönetim kurullarında kadın üye oranında temsilin sağlanabilmesi için teşkilatın cesaretlendirilmesi gerektiğini, bunun için de en büyük görevin kadınlara düştüğünü belirtti.

Mahmut Arslan, şunları kaydetti:

"Kadın kotası gibi gerçekten bize yakışmayan bir düzenlemeyi asla kabul etmiyorum, bunu asla doğru da bulmuyorum. Kadınlar bu kadar mı değersiz ki kotayla bir yerlere gelecekler? Kadınlar bu kadar mı cesaretsiz, bu kadar mı cesaretsiz de kotayla gelecekler? Hayır. Kadın isterse her şeyi başarabilir ve yapabilir. O zaman buyurun, meydan sizin. Mücadele edeceksiniz ve gücünüzü ortaya koyacaksınız, çaba göstereceksiniz. Kendinize güvenmenizi istiyorum. Sendikamızın geleceğinde ciddi şekilde katkı verecek 'Sendikacı kadınlardan sendikacı lider kadınlara' temamızın da gereği olarak kendilerini geleceğin sendikacı lider kadınları olması konusunda çalışmalarını istiyorum."

"Terörle mücadele konusunda tarihin en güçlü adımını bu kadınlar attı"

Geçen hafta Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret ettiklerini anımsatan Arslan, farklı sivil toplum örgütlerinin de Diyarbakır Anneleri'ni ziyareti için çaba harcadıklarını söyledi.

Arslan, "Bu analar, sadece evlatlarını aramıyorlar, aynı zamanda bu ülkenin normalleşmesini, bu ülkenin terörden arındırılmasını, bu ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyen, bu ülkenin insanlarına gerçekten insanlığa yakışmayacak şekilde saldıran teröristlere karşı da büyük bir mücadele içerisindeler." diye konuştu.

Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP İl Başkanlığı önündeki eylem başladığı andan itibaren bugün 549. gün. O kadar gündür o eylemler, sadece oraya katılanların sayısını artırmadı, 20 civarında anne ve baba evladına kavuştu, teröristlerin elinden kaçıp devletin güvenlik güçlerine sığındı, 243 evlat da yine bu çağırıya uyarak ailelerine kavuşuyor. Bu yeterli değil, daha çok evlatlarımızı teröristlerin elinden kurtarmamız gerekiyor.

Diyarbakır Anneleri en büyük misyon olarak, artık HDP ve PKK iş birliğinin çocuklarımızı dağa kaçırmasının yolunu kapattılar. Sadece yollarını kapatmadılar, aynı zamanda HDP'nin meşru bir siyasi parti olarak görünerek illerdeki gençleri devşirme yolunu da kapattılar. Diyarbakır Anneleri sadece kendi çocukları için değil, bu ülkenin bütün çocukları için orada mücadele ediyorlar. Bir kez daha Diyarbakır Anneleri'nin Kadınlar Günü'nü kutluyoruz."

"Hak-İş olarak Kadın Stratejisi ve Eylem Planı hazırladık"

Konfederasyonun Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de, "Fıtratta farklılık haklarda eşitlik ilkesiyle biz kadın ve erkeğin ailede, sosyal hayatta ve iş hayatının içinde hem adil bir rol paylaşımını hem de eşit fırsatlara erişeceği bir yaklaşımı benimsiyoruz. 'Fıtratta farklılık haklarda eşitlik' anlayışını çalışma hayatında sürdürülebilir kılmak amacıyla yenilikçi eğitim politikalarının geliştirilmesi ve farkındalık arttırılması da önem taşımakta." dedi.

Zengin, Hak-İş olarak "Kadın Stratejisi ve Eylem Planı" hazırladıklarını ve belirlenen hedefler doğrultusunda kadınlara yönelik faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, kadın temsilcilerin toplu iş sözleşmelerinde yer almalarını, temsilci, delege olmalarını, kongre seçimlerine katılmalarını, örgütlenmelerde etkin rol üstlenmelerini istediklerini ve bunu desteklediklerini söyledi.

Zengin, "Kadınların çalışma hayatında karşılaştığı haksız koşulları düzeltmek, iş gücü piyasasına katılımlarını arttırıcı uygulama ve politikalar geliştirmek, çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm odaklı öneriler geliştirmek temel hedeflerimizdendir." diye konuştu.

"Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri önemli"

Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanı Hatice Ayhan da, kadının toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu belirterek, "Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile büyük önem taşımaktadır." dedi.

2007 yılında kurulan Hizmet-İş Kadın Komitesi'nin kısa zamanda büyüdüğünü ifade eden Ayhan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu komite, kadınların sendikal hayata aktif katılımını sağlamaya, çalışma hayatındaki kadınların sorunlarına çözüm üretmeye, bilgi ve birikimlerini verime dönüştürebilecekleri uygun zeminler hazırlamaya, ulusal ve uluslararası sendikal hareket içinde öncü olmaya, kadınlarımızın aile hayatı yanında, sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik hayatta da aktif olmasını sağlamaya büyük bir azimle devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren