HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Tedbirlerin merkezine engelli bireyleri yerleştirmeliyiz"

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Salgın için alınacak tüm önlemlerde ve atılacak tüm adımlarda engelli bireyleri tedbirlerin ve uygulamaların merkezine yerleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Salgın için alınacak tüm önlemlerde ve atılacak tüm adımlarda engelli bireyleri tedbirlerin ve uygulamaların merkezine yerleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Dünyada ve Türkiye'de etkileri devam eden korona virüs salgınının engelli bireyleri özel durumlarda daha fazla etkilediğine dikkat çeken Başkan Arslan, "HAK-İŞ konfederasyonu olarak, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla engelli ve engelli yakını üyelerimizin ve tüm engellilerimizin bu özel günlerini kutluyoruz. Engelli bireyler özel hassasiyet göstermemiz gereken gruplar arasında yer aldıklarından, sosyal, ekonomik ve toplumsal hayattaki sorunlardan diğer bireylere oranla daha fazla etkilenmektedirler. Özellikle dünyamızda ve ülkemizde etkileri halen devam eden KOVID-19 salgını engelli bireyleri özel durumlarından ötürü daha fazla etkilemiştir" açıklamalarında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, engelli bireylerin salgından en çok etkilenenler arasında yer aldığını bildiren Başkan Arslan, "Salgının engelli bireyler ve hakları üzerindeki olumsuz etkilerinin hafifletmesi için gerekli tedbirlere ağırlık verilmelidir. Salgın için alınacak tüm önlemlerde ve atılacak tüm adımlarda engelli bireyleri tedbirlerin ve uygulamaların merkezine yerleştirmeliyiz. Bu yaklaşım, normalleşme dönemine sorunsuz geçişi de sağlayacaktır. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne göre; engelli bireyler herkesle aynı hak ve özgürlüklere sahiptir. Bu hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanılması için alınması gereken tüm önlemler devletlerin insan hakları yükümlülüğüdür. HAK-İŞ olarak engelli bireylerin sorunlarını temel insan hakkı sorunu olarak değerlendiriyoruz. HAK-İŞ olarak, insan haklarına verilen önem arttıkça engelli haklarına ilişkin iyileştirici çalışmaların da hız kazanacağını düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Çalışma hakkı engelli bireylerin temel anayasal hakkıdır"

Anayasanın en temel haklarından birinin çalışma hakkı olduğunu ve bu hakkın tüm bireylerin hakkı olduğu bilgisini veren Başkan Arslan, "Emeğiyle bir işte çalışmak, insan onuruna yakışır bir hayat sürmek engellilerin de hakkıdır. Engelli bireylerin çalışma yaşamında yer alması bu bireylerin kendilerini toplumun bir parçası olarak görmelerine imkan tanıyacağı gibi temel haklarının yerine getirilmesi bakımından da oldukça önem arz etmektedir. Engelli bireylerin çalışma hayatında var olmaları istihdamı artıracağından, ülkemizin refahına ve kalkınmasına da olumlu etki sunacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Engelli bireylerin istatistiklerine ihtiyaç var"

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin bir tür engellilik yaşadığını ve 15 yaş ve üstü yaklaşık 190 milyon engelli bireyin sağlık hizmet ihtiyacı olduğunun altını çizen Başkan Arslan, Türkiye'de TÜİK'in 2011 yılı verilerine göre 4 milyon 882 bin 841 engelli birey olduğunu belirtti. Engelli politikalarına yön verilmesi için engelli bireylere ilişkin istatistiklerin güncel olarak açıklanması gerektiğini kaydeden Arslan, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni ise güncel olarak yayımlanmaktadır. En son 2021 yılı Mart ayında yayımlanan bültendeki verilere göre, özel sektörde 50 kişiden fazla ve az çalışanı olan işyerlerinde çalışan engelli sayısı 88 bin 483 kişi olarak açıklanmıştır" açıklamalarında bulundu.

Türkiye'de kota açığı sorununun devam ettiğini bildiren Başkan Arslan şunları kaydetti:

"Türkiye İş Kurumu verilerine göre, engelli bireyleri çalıştırmakla yükümlü işyeri sayısı 2021 yılı Şubat sonu itibariyle kamuda bin 357, özel sektörde ise 17 bin 117 olarak tespit edilmektedir. Toplam engelli çalışan sayısı kamuda 19 bin 389 kişi, özel sektörde 100 bin 960 kişidir. 2021 yılı Şubat ayı verilerine engelli çalıştırmakla yükümlü olan işyerlerindeki kota açığı göre kamuda 4 bin 667 kişi, özel sektörde ise 19 bin 445 kişi olarak açıklanmıştır. Bu veriler ışığında, ülkemizdeki tüm düzenlemelere rağmen kota açığı sorunu halen devam etmektedir. Kota sorunun çözecek düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesini, engelli bireylerin istihdama kazandırılmasını istiyoruz. Engelli bireylere yönelik gerek teorik gerekse de uygulamalı mesleki eğitim kurslarının açılmasını, kendilerini geliştirebilmelerine fırsat tanınmasını ve istihdam imkanlarının artırılmasını istiyoruz. Biliyoruz ki, engelli bireyler mesleki eğitim programları sayesinde sosyal ve ekonomik hayatına daha iyi adapte olabilmektedir. HAK-İŞ olarak, mesleki eğitim ve teorik bilgilerin iş yerlerinde uygulanabilmesine imkan sağlayacak şekilde dizayn edilmesini, engelli bireylere yönelik staj imkanlarının da artırılmasını böylelikle, engelli bireylerin çalışma hayatına daha kolay dahil olmalarının sağlanmasını istiyoruz."

"Engelli bireyler için hak temelli sosyal ve ekonomik politikalara ağırlık vermeliyiz"

Başkan Arslan, Türkiye'de son yıllarda engelliler konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle ülkemizin engelli politikasının, engelli bireylerin insan haklarını ve temel özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamaya yönelik olmasından memnuniyet duymaktayız. Ancak engelli bireyler için hala yapılması gereken birçok iş, çözülmesi gereken sorun bulunmaktadır. Engellilerin istihdamından bakımına, sosyal güvenlikten fiziki engellerin kaldırılmasına kadar birçok alanda hak temelli sosyal ve ekonomik politikalara ihtiyaç bulunmaktadır. HAK-İŞ olarak, engelli bireylerin karşılaştığı sosyal ve ekonomik risklerin, birey, aile, sivil toplum, devlet işbirliğiyle azalacağına inanıyoruz. Engellilerin hakları konusunda toplumda bilinç düzeyini artırmalıyız. Kapsayıcı ve erişebilir bir toplumu engelli bireyler için hep birlikte inşa etmeliyiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı