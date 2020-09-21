Hak-İş Genel Başkanı Arslan Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Programı'na katılacak Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konya'da yarın başlayacak sendikalı kadın takım kaptanları yetiştirilmesine yönelik eğitim programına katılacak.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konya'da yarın başlayacak sendikalı kadın takım kaptanları yetiştirilmesine yönelik eğitim programına katılacak.

Hak-İş'ten yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun Kadın Komitesi tarafından üyelere yönelik düzenlenen "Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İlk Düzey Eğitim Programı"nın beşincisi 22-23 Eylül tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek.

Bir otelde düzenlenecek programa, Hak-İş Genel Başkanı Arslan ile Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner katılacak.

Hak-İş üyesi kadınların katılımıyla yapılacak eğitim programı kapsamında çalışma hayatına ilişkin çeşitli eğitimler verilecek.

Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü