Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitirenleri andı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andı.

Arslan, yazılı açıklamasında, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisindekilere İsrail'in 31 Mayıs 2010'da saldırdığını anımsattı.

Mavi Marmara gemisi ve onunla yola çıkan yardım filosunun amacının Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak ve İsrail'in masum sivillere zulmünün son bulması için bir şeyler yapmak olduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Sadece yardım gönüllüleri ile insani yardım malzemesi taşıyan Gazze Özgürlük Filosu, İsrail askerlerinin hukuk dışı saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Saldırıda 10 insani yardım gönüllüsü hayatını kaybederken, 56 kişi ağır yaralandı. İşgalci İsrail'in masum Filistin halkına yaptığı katliam ve terör saldırıları sürüyor. İsrail, dünyanın gözü önünde kadın, çocuk, genç, yaşlı, sivil demeden insanları acımasızca katletmeye devam ediyor."

Kudüs'te yaşanan vahşete göz yumulmamasını isteyen Arslan, uluslararası toplumun bu konuda güçlü bir tavır ortaya koymasının önemli olduğunu kaydetti.

Arslan, açıklamasında "Mavi Marmara saldırısında kaybettiğimiz Hizmet-İş Sendikamızın Adıyaman Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetleme Kurulu Başkanı Fahri Yaldız başta olmak üzere, İsrail'in acımasızca gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybeden tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım