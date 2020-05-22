HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Kurallara uyalım, iki bayramı birlikte yaşayalım" İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan Bayramı'nın ülkeye, çalışanlara ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve refah getirmesi temennisinde bulunarak, "Korona virüs salgınıyla mücadelede hükümetimizin ve devletimizin koyduğu kurallara uyarak salgını hep birlikte yenelim, iki bayramı...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan Bayramı'nın ülkeye, çalışanlara ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve refah getirmesi temennisinde bulunarak, "Korona virüs salgınıyla mücadelede hükümetimizin ve devletimizin koyduğu kurallara uyarak salgını hep birlikte yenelim, iki bayramı birlikte yaşayalım" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Bu yıl bir Ramazan ayını daha huzurla ve bereketle tamamlamış bulunuyoruz. Ramazan ayı rahmet, mağfiret ve bereket demektir. Ramazan ayı yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularımızın yükseldiği, insanlar arasındaki sevginin, hoşgörünün ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği bir aydır. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle bu yıl sevdiklerimizle aynı iftar sofralarında buluşup, birlikte iftar yapamadık. Biliyoruz ki, bu salgının üstesinden hükümetimizin ve devletimizin belirlediği kurallara uyarak ve sosyal mesafemizi koruyarak gelebiliriz. Devletimiz bu süreçte tüm kurum ve kuruluşlarıyla büyük bir özveriyle mücadele etmiştir. Korona virüs salgının önüne geçilmesi, bütün vatandaşlarımızın kişisel ve kurumsal olarak alacağı tedbirlerle mümkün olacaktır. Milletimizin zor zamanlarda birlik olma, birbirinden güç alarak kenetlenme gücüne her zaman inandık. Salgın dolayısıyla binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği bugünlerde ülkemizin korona virüsü yenmek için daha fazla birliğe ve dayanışmaya ihtiyacı vardır. Korona virüs salgınıyla mücadelede tüm milletimizin, hükümetimizin ve devletimizin Covid-19 ile mücadele kapsamında aldığı kararlara uymasını istiyoruz" dedi.

"Yeni umutlarla girdiğimiz Ramazan Bayramımızı bu yıl salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle evlerimizde karşılamak durumundayız" diyen Arslan şöyle devam etti:

"Salgın nedeniyle bu yıl bayramlaşma ve kucaklaşma imkanımız ne yazık ki olmayacak. Büyüklerimizi ziyaret ederek ellerini öpemesek de, çocuklarımızla kucaklaşamasak da, omuz omuza olamasak da biliyoruz ki yüreklerimiz bir olacaktır. Büyüklerimizi, dostlarımızı, kardeşlerimizi uzaktan da olsa selamlıyoruz. Her bayram olduğu gibi bu bayram da gönlümüz ve yüreğimiz onlarla beraber olacaktır. Bütün bunların geçici olduğuna, yeniden kucaklaşacağımız günlerin çok yakın olduğuna inanıyoruz. Korona virüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen tüm tedbirleri çok önemli buluyoruz. Türkiye bütün gücü ve kararlılığıyla korona virüs salgınıyla mücadelesini sürdürmeye devam ederse iki bayramı bir arada yaşayacağımıza gönülden inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Hazine Bakanımız ve Maliye Bakanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımızın ve hükümetimizin gayreti, milletimizin dirayetiyle korona virüsle mücadelede başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveri ile çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki tüm emekçi kardeşlerimize, milletimize ve HAK-İŞ teşkilatı mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak tüm üyelerimizin, çalışanların, emek hareketinin ve bütün Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyor, sağlık, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA