Hak-İş Genel Başkanı Arslan, konfederasyonun istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü söyledi Açıklaması
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Hak-İş Genel Başkanı Arslan, konfederasyonun istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü söyledi Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, konfederasyonun istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü söyledi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Çalışanların güvenini kazanmaya ve istikrarlı şekilde büyümeye devam eden konfederasyonumuz, Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından biri olmayı sürdürüyor.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Çalışanların güvenini kazanmaya ve istikrarlı şekilde büyümeye devam eden konfederasyonumuz, Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından biri olmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca açıklanan 2021 Temmuz dönemine ait iş kollarındaki işçi ve sendikaların üye sayıları tebliğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Daha güçlü Türkiye ve Hak-İş için büyük azim ve kararlılıkla çalıştıklarını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Hak-İş'in büyümesinin Türkiye'nin büyümesi anlamına geldiğini biliyoruz. Çalışanların güvenini kazanmaya ve istikrarlı şekilde büyümeye devam eden konfederasyonumuz, Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından birisi olmayı sürdürüyor. Konfederasyonumuzun, 20 sendikamız ile toplam üye sayısı 730 bin 516 oldu. Bir önceki döneme göre üye sayısını 19 bin 221 artıran konfederasyonumuzun üye sayısı, KKTC'deki Kıbrıs Kamu-Sen Sendikamızın 2 bin 300 olan üye sayısı da eklendiğinde, 732 bin 816'ya yükseldi. Toplam 15 milyon 27 bin 910 işçinin sadece yüzde 14,13'üne denk gelen 2 milyon 123 bin 685'inin sendikalara üye olması, örgütlenme adına bize yeni sorumluluklar yüklüyor. Sendikasız bütün çalışanları Hak-İş çatısı altındaki sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz."

Hak-İş'e bağlı 8 sendika iş kolu lideri oldu

Arslan, Hizmet-İş'in 238 bin 860 üyesiyle Türkiye'nin en büyük sendikası olmaya devam ettiğini belirterek, "Öz Sağlık İş Sendikamız da 195 bin 936 üye sayısıyla Türkiye'nin üçüncü büyük sendikası olma özelliğini korudu. Hizmet-İş ve Öz Sağlık-İş sendikalarımızla Hak-İş'e bağlı 8 sendikamız sektörünün lideri oldu." bilgisini paylaştı.

Hak-iş'e bağlı Öz Büro-İş, Enerji-İş ve OLEYİS sendikalarının üyelerini kaybederek baraj altında kaldığına dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Hak-İş olarak, sendikal örgütlenmeyi ve sendikal rekabeti olumsuz etkileyen bu durumun düzeltilmesi için öneri ve taleplerimizi her platformda dile getirdik. Bütün olumsuzluklara karşın Hak-İş büyüklüğünden ve gücünden hiçbir şey kaybetmeden mücadelesine devam edecektir. Konfederasyonumuz, 21 üye sendikasıyla örgütlenmeyi, büyümeyi ve güçlenmeyi sürdürecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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