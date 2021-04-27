HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Kayıt dışı istihdamı önlemenin yolu sendikal örgütlenmeden geçer"
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Kayıt dışı istihdamı önlemenin yolu sendikal örgütlenmeden geçer"

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Kayıt dışı istihdamı önlemenin yolu sendikal örgütlenmeden geçer'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle kayıt dışı istihdam, işsizlik ve sendikal örgütlenme konularını ele alan bir açıklama yayımladı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle kayıt dışı istihdam, işsizlik ve sendikal örgütlenme konularını ele alan bir açıklama yayımladı. Arslan, "Kayıt dışı istihdamı önlemenin yolu sendikal örgütlenmeden geçer" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü vesilesiyle kayıt dışı istihdam, işsizlik ve sendikal örgütlenme konularına değinen bir yazılı açıklama yayımladı. Kayıt dışı istihdam sorununun sosyal güvenlik açıklarının kapatılması ve sendikal örgütlenmenin önünde bir engel olarak durduğunu belirten Arslan, "Ülkemizde 7 milyondan fazla kişi kayıt dışı olarak çalışmaktadır. Kayıt dışı istihdam hem çalışanlar hem de devletimiz açısından kayıplara neden olmaktadır. Kayıt dışı istihdamı önlemenin en önemli yolu sendikal örgütlenmeden geçmektedir. Ülkemizde 14 milyon sigortalı çalışan bulunuyor. Ancak sadece iki milyon çalışan sendikalıdır. Unutmayalım ki, insan onuruna yakışır işlerin oluşturulması, iş kazalarının önlenmesi, kayıt dışı istihdamın son bulması, istihdamda sürdürülebilirliğinin sağlanması sendikal örgütlenmeden geçmektedir. Covid-19 salgını ile mücadele süreci bize sendikal örgütlenmenin önemini bir kez daha göstermiştir" ifadelerine yer verdi.

HAK-İŞ olarak, 710 bini aşkın emekçinin hakkı, sağlığı, refahı ve iş güvencesi için mücadele ettiklerini aktaran Arslan, "Çalışma hayatında yaşanan sorunları biliyor, politika oluşturuyor, taleplerimizi iletiyor ve etkin sendikal mücadele yürütüyoruz. Daha çok emekçiye ulaşmak, çözümün tarafı olmak, daha çok dayanışma, birlik ve mücadele için sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz.

HAK-İŞ olarak sendikalaşma oranlarının arttırılması amacıyla örgütlü olan işyerlerine ek teşviklerin uygulanmasını talep ediyoruz. Kayıt dışı çalışmanın fazla olduğu sektörler ve bölgelerin tespit edilerek kamu denetimlerinin attırılmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Daha çok örgütlenme daha az işsizlik diyoruz" ifadelerini kullanan Arslan, örgütlü Türkiye ve HAK-İŞ ilkelerinin altını çizdi. Arslan ayrıca, bütün çalışanları HAK-İŞ çatısı altında yer alan sendikalarda örgütlenmeye davet etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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