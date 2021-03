Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Aydın'daki kadın cinayetine tepki gösterdi Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aydın'da öldürülen Necla Demirbaş'ın, Konfederasyonlarına bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası üyesi olduğunu belirterek, saldırıyı nefretle kınadı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aydın'da öldürülen Necla Demirbaş'ın, Konfederasyonlarına bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası üyesi olduğunu belirterek, saldırıyı nefretle kınadı.

Arslan, yazılı açıklamasında, Aydın Devlet Hastanesi temizlik birimi elemanı Demirbaş'ın dün silahla vurularak öldürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Öz Sağlık-İş Sendikamızın üyesi olan Necla Demirbaş kardeşimiz, hunharca, kalleşçe hayattan koparılmayı asla hak etmedi. Bu saldırıyı bütün kadınlara, hatta bütün insanlığa yapılmış kabul ediyoruz. Haksız yere bir insanı öldüreni, bütün insanlığı öldürmüş kabul eden bir inanca sahip olan bu milletin içinden böyle katillerin çıkmış olmasını anlamak, anlatmak mümkün değil. Kadına yönelik şiddete artık 'dur' demeliyiz. Bir daha Neclalar, Ayşeler, Fatmalar artık ölmesin diyoruz."

Kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde meşru kabul edilemeyeceğini vurgulayan Arslan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin insanlık meselesi olduğunu belirtti.

Hak-İş'in kadına yönelik şiddete asla tolerans göstermeyeceğini vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı dik duruşumuzu devam ettiriyor ve şiddetle mücadele konusunda kararlılığımızı her platformda dile getiriyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artarak devam eden kadın cinayetlerine, şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı hep birlikte 'dur' demeliyiz.

Konfederasyonumuza bağlı Öz Sağlık-İş Sendikamız üyesi Necla Demirbaş'ın uğradığı canice saldırıyı nefretle kınıyor, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Merhume Necla Demirbaş kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, Demirbaş ailesine, sevenlerine, Öz Sağlık-İş camiamıza başsağlığı diliyoruz. Emek hareketinin başı sağ olsun."

Necla Demirbaş, ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi O.G. tarafından dün evinin önünde tabancayla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olay sonrasında intihar girişiminde bulunan şüpheli ise ağır yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım