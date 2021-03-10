Hak-İş Genel Başkanı Arslan Hizmet-İş Sendikası İstanbul 4 No'lu Şube Başkanlığının 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Üyelerimizle diyalog kuracak, gerektiğinde kucaklaşacak, gerektiğinde onu dinleyecek, varsa eleştirilerini, serzenişlerini, teşekkürlerini dinleyecek onlarla dayanışma içerisinde yeni bir model inşa etmeliyiz." dedi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikası İstanbul 4 No'lu Şube Başkanlığının Fatih'te düzenlenen 4. Olağan Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmasına Miraç Kandili'ni tebrik ederek başladı.

İstanbul'da belediyelerin büyük bölümünde ve şirketlerde toplu sözleşmelerin sonuçlandığını belirten Arslan, "Elbette ki bundan sonra da sendika olarak sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de neler yapacağımıza dair yol haritası oluşturma konusunda çabamızı sürdüreceğiz." dedi.

Bazı şubelerde üye sayılarının yönetilemez şekilde arttığını dile getiren Arslan, duruma göre yeni şubelerin oluşturulabileceğini, şubelerin artık sahada daha aktif bir şekilde çalışması gerektiğini vurguladı.

Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üyelerimizle diyalog kuracak, gerektiğinde kucaklaşacak, gerektiğinde onu dinleyecek, varsa eleştirilerini, serzenişlerini, teşekkürlerini dinleyecek onlarla dayanışma içerisinde yeni bir model inşa etmeliyiz. Yeni şubeler oluşacaksa bunu oluşturacağız. Mevcut şubelerle devam edeceksek, bu şubelerimizi arkadaşlarımızla daha yakın ilişki kuracağı bir modeli inşa edeceğiz. Bunu yönetmek için de işçilerle, üyelerimizle iş yerlerinde temas kuracak bir modele ihtiyaç var. Kısa zamanda oluşan bu yeni durumu yönetmemiz gerekiyor."

"Üyelerimizin ayağına gideceğiz"

Oluşturulacak yeni modelde sendika üyeleriyle daha yakından ilgilenileceğini aktaran Arslan, "Bundan sonra şubelerimizin görevi sahada olmak. Hem de 24 saat. Bunu başaracağız. Üyelerimizin ayağına gideceğiz, iş yerlerine gideceğiz. Gücümüz yettiğince imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız ve mutlaka bu işçilerle kucaklaşacağız. Gerçekten bu mücadelenin esasını oluşturan bu insanlara hem saygıda hem de hizmette kusur etmeyeceğiz." diye konuştu.

Arslan, pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, iş yerlerinde ve hayatın diğer alanlarında bu uygulamanın hassasiyetle sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sendika olarak, fedakarlık yapmaları gereken yerlerde katkı vereceklerini dile getiren Arslan, "Sizlerle birlikte bu mücadeleyi daha ileriye taşıyacağız. Hak-İş isminden de anlaşılacağına göre adalet demektir. Adaletli bir toplu sözleşme sistemini, ücret sistemini savunmak bizim konfederasyonumuzdur, isminin de gereğidir. Yapabileceklerimizi sonuna kadar yapmamız gerekiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara