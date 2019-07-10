Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Hak-İş yerli milli ve aynı zamanda küresel bir emek hareketi olarak...
-Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması ANKARA - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
-Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması ANKARA - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
Kaynak: AA
Irak'ta cinsel şiddetin asıl mağduru erkekler mi? 13 yaşından itibaren erkekler tarafından tacize uğrayan Sami anlattı
Son Dakika Haberleri
12:00 Pendik'te hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldıranlar hakkındaki iddianame kabul...