Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Hak-İş dünya sendikal hareketiyle aynı dili konuşup yükselterek...

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Hak-İş dünya sendikal hareketiyle aynı dili konuşup yükselterek...

-Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması ANKARA - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

-Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması ANKARA - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Kaynak: AA
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