Hak-İş Genel Başkanı Arslan "ebru sanatı" eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını sundu
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Hak-İş Genel Başkanı Arslan "ebru sanatı" eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını sundu

Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Güncel
Hak-İş Genel Başkanı Arslan 'ebru sanatı' eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını sundu

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonun "Gençlerin Emeği Ebru'nun Renklerine Yansıyor Projesi" kapsamında eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonun "Gençlerin Emeği Ebru'nun Renklerine Yansıyor Projesi" kapsamında eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, projenin, 8, 9 ve 12 Nisan'da konfederasyonun Kültür Sanat Komitesi Gençlik Projeleri Destek Programı (2020–I) çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Projeye ilişkin açıklama yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu eğitimlerle genç üyeleri ve ailelerini ebru sanatıyla tanıştırdıklarını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konfederasyonun çalışma hayatının her alanında olduğu gibi kültür sanat alanında da var olduğunu vurgulayan Arslan, geleneksel sanatların, toplumda birlik ve bütünlük oluşturan, kültürel bağları güçlendiren, geçmiş ve gelecek arasında bağlantı kuran bir köprü niteliği taşıdığına işaret etti.

Arslan, konfederasyon olarak milli ve manevi değerlerine bağlı, kendi öz kültürünü ve sanatını bilen ve uygulama gayreti içerisindeki gençleri görmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Açıklamada, Arslan'ın, eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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