HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Darbe söylentilerinin arkasında bir kısım gerçekler var"

25.02.2020 17:19 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:19

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Darbe söylentilerinin arkasında bir kısım gerçekler var. Türkiye ilk defa tarihinde herhangi bir bloka dahil olmadan bağımsız bir dış politika yürütüyor. Bununda çok ağır bedellerini ödeyerek bunu sürdürmeye çalışıyor. Bu sırada uluslararası güçler kendi hesaplarını yaparak bu tür bir girişim başlatıyorlar. Bu toplantıdan darbe heveslilerine hadlerini bilin, bu ülkede bir daha darbe söylentileri girişimleri karşılıksız kalacaktır" dedi.



HAK- İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Antidemokratik Girişimler 28 Şubat ve 15 Temmuz programına katıldı. Programa Arslan'ın yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, HAK- İŞ yönetim kurulu üyeleri, HAK-İŞ'e bağlı sendikaların genel başkanları 15 Temmuz şehitleri yakınları ve gaziler katıldı. Program sonunda 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan bir sergi de ziyarete açıldı.



"Bu ülkede bir daha darbe söylentileri girişimleri karşılıksız kalacaktır"



Son dönemde gündeme gelen darbe söylentilerine ilişkin konuşan Arslan, "Darbe söylentilerinin arkasında bir kısım gerçekler var. Türkiye ilk defa tarihinde herhangi bir bloka dahil olmadan bağımsız bir dış politika yürütüyor. Bununda çok ağır bedellerini ödeyerek bunu sürdürmeye çalışıyor. Bu sırada uluslararası güçler kendi hesaplarını yaparak bu tür bir girişim başlatıyorlar. Bu toplantıdan darbe heveslilerine hadlerini bilin, bu ülkede bir daha darbe söylentileri girişimleri karşılıksız kalacaktır. Mesajını buradan iletmemiz çok değerli. Hevesli olanlar var. Bazıları siyaset içinde bazıları başka platformlarda bunu seslendiriyorlar. HAK- İŞ gibi gerçekten varlığını demokrasiye borçlu olan kuruluşlarımız darbe girişimlerinin hep karşısında olmuşlardır. Bugün 15 Temmuz ile ilgili spekülasyon yapan çevreler 12 Eylül'ü hatırlamıyor. 500 bin insan soruşturma geçirdi. 10 binlercesi kamu görevinden uzaklaştırıldı. Binlerce insan işkence gördü. 12 Eylül karanlığı Türkiye demokrasisine vurulmuş en büyük hançerlerden biridir. HAK- İŞ o darbecilere karşı çıkmıştır. Bir kısım konfederasyonlar üzülerek söylüyorum 12 Eylül darbesine ortak oldular" dedi



"HAK-İŞ seçilmiş bir hükümetin ancak milletin iradesiyle gideceğine karar verdi ve orada durdu"



HAK-İş tarihinde antidemokratik darbe girişimlerine ve darbelere sempati bulunmadığını kaydeden Arslan, "Sadece 12 Eylül değil, 28 Şubat süreci. 3 gün sonra 28 Şubat sürecinin yıl dönümü. Yaşı genç olanlar hatırlamazlar. Biz 28 Şubat sürecinde çok ağır bedeller ödeyen konfederasyonlardan bir tanesiyiz. Tehditler, baskılar, toplumun geniş bir kısmına neler yaşandığını hatırlayın. İmam Hatipli öğrencilerin sadece başlarında başörtüsü var diye coplandıklarına şahit oldum. Ehliyet almak için kursa gidenlerin başı örtülü diye ehliyet alamadığını, pasaport alamadığını, herhangi bir şekilde bile notere gittiklerinde başörtülülerin sorgulandığı karanlık bir dönemden geçtik. O gün de demokrasiye sahip çıktık, HAK-İŞ seçilmiş bir hükümetin ancak milletin iradesiyle gideceğine karar verdi ve orada durdu" diye konuştu.



"Aklının ucundan böyle şeyler geçirenler varsa dönüp o geceye baksın"



Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 15 Temmuz darbe girişiminin unutturulmaması gerektiğini belirterek, "İçerideki hainlere ve dışarıdaki uzantılarına en güzel cevap verildi. Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu millet et- tırnak oldu herk mezhepten insan bir araya geldi ve gereken cevabı verdi. Aklının ucundan böyle şeyler geçirenler varsa dönüp o geceye baksın. Biz bir beraber olursak hiçbir güç üstesinden gelemez. Allah bu millete bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA