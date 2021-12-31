Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan yeni yıl mesajı Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Olağanüstü dönemler yaşanırken, toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren asgari ücretin tarihi bir artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenmesini önemli bir başarı olarak görüyoruz. Bu artış, çalışanların geleceğe daha umutla bakmasına vesile olmuştur." ifadelerini kullandı.

Arslan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2021'in dünya genelinde yaşanan, Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele ve normalleşme sürecine geçilmesi için verilen başarılı çalışmalara sahne olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, aşılama konusunda dünyada örnek bir çalışma gerçekleştirdiğini, aşılama oranlarındaki ciddi artışla salgının ateşini düşürmeyi başardığını aktaran Arslan, Konfederasyon olarak aşılama çalışmalarını ilk günden itibaren desteklediklerini bildirdi.

Salgının, toplumun bütün kesimlerini önemli oranda etkilediğine değinen Arslan, bu dönemde yaşanan fiyat artışları, enflasyon artışı ve işsizliğin, bunun getirdiği bir kısım sorunlar olarak karşılarına çıktığını ifade etti.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik daralmanın da etkisiyle son günlerde iç piyasada yaşanan olağanüstü hareketliliğin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alınan önlemlerle büyük ölçüde sona erdiğini vurgulayan Arslan, "Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlere karşı alınan kararları destekliyor, ekonomide yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek IMF'yi çare olarak gösteren kesimleri bir kez daha kınıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Önemli bir kazanım olarak görüyoruz"

İçeriden ve dışarıdan bir kısım dayatmalara karşı vatandaşları birlik ve beraberlikten yana tavır almaya davet ettiklerini açıklayan Arslan, şunları kaydetti:

"Ülkemizi hedefinden saptırmak isteyenlere asla ve asla izin vermeyeceğiz. Hak-İş Konfederasyonu olarak, Türkiye'nin bölgemizde etkin, güçlü ve oyun kurucu bölgesel bir güç olma yolunda ortaya koyduğu çabaları destekliyoruz. Olağanüstü dönemler yaşanırken, toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren asgari ücretin tarihi bir artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenmesini önemli bir başarı olarak görüyoruz. Bu artış, çalışanların geleceğe daha umutla bakmasına vesile olmuştur. Hak-İş olarak, yıllardır dile getirdiğimiz taleplerimizden biri olan bütün çalışanların ücretlerinden asgari ücret tutarı kadar olan kısmın vergi dışı bırakılmasının hayata geçirilmesini önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Bu konudaki katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Salgınla mücadelede başarıya ulaştığımız, yatırım ve istihdam başta olmak üzere her alanda önemli kazanımlar elde ettiğimiz, bölgemizde ve küremizde sürmekte olan katliamların, acı ve gözyaşının bir an önce son bulduğu sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyoruz. 2022'nin ülkemize, milletimize, insanlığa ve büyük Hak-İş ailesine sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyoruz."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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