Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan sendikal mücadele vurgusu Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) olmak üzere 21 sendikayla Türkiye'de her iş kolunda büyük mücadele içinde olduklarını bildirdi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) olmak üzere 21 sendikayla Türkiye'de her iş kolunda büyük mücadele içinde olduklarını bildirdi.

Arslan, Konfederasyona bağlı Hizmet-İş Sendikası Niğde Şubesi'nin bir restoranda düzenlenen Olağan Genel Kuruluna Ankara'dan canlı bağlantıyla katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kongrelerin yapıldığını, mesafe, maske ve hijyene kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, bu toplantıları zor şartlar altında geçekleştirdiklerini söyledi.

Son istatistiklere göre Hak-İŞ'in üye sayısını artırarak 711 bine çıkardıklarını belirten Arslan, "Biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere 21 sendikamızla Türkiye'nin her iş kolunda bir sendikası olarak büyük bir mücadele içerisindeyiz. Hak-İş hem bu ülkede hem de uluslararası alanda sendikacılık anlamında dikkat edilen, takip edilen, önemsenen ve Konfederasyonumuzun ortaya koyduğu çözümleri ortaklaştırmak istenen bir aşamadan geçiyor. Bu nedenle hem ülkemizde hem de uluslararası sendikacılık alanında konfederasyonumuz önemli bir misyonu birlikte yönetmektedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mimarlığını yaptığı, kamudaki taşeron şirketlerin artık tasfiye edilmesinin ve bütün taşeronlarda çalışanların kamunun ve belediyelerin bünyesine alınmasının tarihi bir başarı olduğunu vurgulayan Arslan, bunun Türkiye Cumhuriyeti tarihinin özellikle çalışma hayatıyla ilgili ortaya koyduğu en büyük reform olduğunu dile getirdi.

Arslan, bu reform sayesinde milyonlarca taşeron işçinin kamunun çalışanı olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Taşeron şirketlerde kıdem tazminatları yok sayılan, fazla mesaileri ciddiye alınmayan, izin haklarını kullanamayan toplu sözleşme hakları Yüksek Hakem Kuruluna bile teslim edilmeyen milyonlarca arkadaşımız artık toplu sözleşme düzeni içerisinde haklarını talep etmekte, belediyelerin ve kamunun kendi çalışanı olma hakkını elde etmekte. Bunlar çok küçük şeyler değildir. Biz yaklaşık 15 yıldır sendikamız ve Hak-İş olarak bu taşeron sisteminin ortadan kaldırılması için büyük bir mücadele gösterdik. 2006'larda sendikamıza üye yaptığımız arkadaşlarımız, kamu tarafından muhatap alınmadıkları için pek çok mücadelemiz başarısızlıkla sonuçlandı. Ama vazgeçmedik, asla geri adım atmadık. Hiçbir beklentimiz olmadan, hiçbir çıkar ilişkimiz olmadan milyonlarca arkadaşımızın modern köle olmasını ortadan kaldırmak için hayırlı bir yola girdik. Rabb'imize şükürler olsun ki bu mücadelemizin sonunda kamudaki taşeron sistemini çöpe attık. Artık kamuda taşeron sistemi devam etmeyecek. Sadece bu arkadaşlarımız için değil, bundan sonra da yerel yönetimlere, üniversitelere, özel idareye ve kamuya artık taşeron sistemi giremeyecek."

Tek liste olarak yapılan seçimde mevcut Başkan Kadir Yenel güven tazeledi.

Genel Kurula, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Halil Özdemir ve Mehmet Keskin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, çevre illerin sendika şube başkanları, üyeler ve delegeler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul