Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Sakarya'daki patlamaya ilişkin, "Havai fişek fabrikasında gerçekleşen ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ardından, yaşanan acı olay, bir kazadan çok daha fazlasını ifade etmektedir.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Sakarya'daki patlamaya ilişkin, "Havai fişek fabrikasında gerçekleşen ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ardından, yaşanan acı olay, bir kazadan çok daha fazlasını ifade etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, patlamada ağır yaralanan kamyon şoförü Fatih Üretmen'in kendilerine bağlı Hizmet-İş Sendikası üyesi olduğunu belirtti.

Patlamanın bütün yönleri ile araştırılması ve soruşturma sonucuna göre ihmali olan ve kusurlu bulunanların cezalandırılması yönünde beklentilerinin olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçtiğimiz hafta patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların, kontrollü şekilde imha edilmesi amacıyla araçtan indirildiği esnada meydana gelen patlamada şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Havai fişek fabrikasında gerçekleşen ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ardından yaşanan acı olay, bir kazadan çok daha fazlasını ifade etmektedir."

İlk patlamada olduğu gibi ikinci patlamanın da bütün yönleri ile araştırılması gerektiğini vurgulayan Arslan açıklamasında, "İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından gerekli önlemler alınmış mıdır, patlayıcı maddelerin taşındığı aracın tehlikeli maddelerin, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan ADR belgesi var mıdır, gibi sorular yanıt beklemektedir. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin alınıp alınmadığına ve buna benzer konuların araştırılması ve soruşturma sonucuna göre ihmali olan kim varsa gerekenin yapılmasını istiyoruz. Yaşanan patlamada kusuru bulunanların tespit edilerek cezalandırılmasını ve iş kazalarında can kayıplarının sona ermesini bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA