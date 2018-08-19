Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Kurban Bayramı Mesajı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Tüm çalışanların ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyor, Kurban Bayramı'nın ülkemiz, bölgemiz ve dünyamız için barış, mutluluk ve esenlikler getirmesini temenni ediyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. HAK-İŞ Konfederasyonu adına, tüm üyelerinin ve Türk halkının Kurban Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını belirten Arslan, bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilediğini ifade etti. Bayramların bireysel ve toplumsal olarak, moral değerlerinin çok yoğun olarak yaşandığı özel günlerden olduğunu kaydeden Arslan, "Bu mübarek günlerde geleneklerimizde önemli yer tutan toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlanması ve güçlendirilmesi en büyük beklentimizdir. Muhtaç, çocuk, kimsesiz, yoksul ve yaşlılar ile gazilerimiz ve şehit ailelerimizin başta olmak üzere bayramı buruk bir şekilde geçirenlerin unutulmamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunların farkındayız"

"Ülke olarak son zamanlarda teröre verdiğimiz şehitlerimizin acısını yaşıyoruz" diyen Arslan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunların farkındayız. Son zamanlarda PKK terör örgütü sivillere yönelik şiddeti artırmaktadır. Güvenlik görevlileri ve masum sivilleri hedef alan PKK'nın saldırıları tüm milletimizi derinden üzmektedir. Bunun son örneğini Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görevli eşine sürpriz bir ziyaret için görev yaptığı üs bölgesine giderek eşiyle hasret giderdikten sonra dönüş yolunda eli kanlı teröristlerin kalleşçe saldırıları sonucu 11 aylık oğlu ile şehit olan Nurcan Karakaya'nın şehadeti ile yaşadık. 11 aylık masum bir bebeğin canına kast edecek kadar gözü dönmüş terörist katillerin esas amaçları toplumsal bütünlüğümüzü, birliğimizi, dayanışmamızı tahrip etmektir. Ama biz bu hainlerin tuzağına asla düşmeyeceğiz. Terörün amacına ulaşmasına izin vermeyeceğiz, pes etmeyeceğiz hedeflerine ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz."

"Müslüman kardeşlerimizin gerçek bir bayram havasında kutlamasını yürekten istiyoruz"

Arslan, bayramların özgürlüğün en güzel örneği olduğunu aktararak, "Kan, gözyaşı ve acıyla var olan dünya mazlumları, mağdurları ve muhacirleri ne acıdır ki bayram sabahına umutsuz ve mahzun uyanmaktadır. Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Yemen'de, Libya'da, Irak'ta, Afganistan gibi dünyanın pek çok ülkesinde yaşayan kardeşlerimiz ve Suriyeli muhacirler bayram anlayışımızı yeniden sorgulamamız için bize ihtarda bulunmaktadır. Onların acıları var olduğu sürece bayramlarımız bile hüzünlüdür. Bu mazlum ve mağdur kardeşlerimizin acılarını paylaşarak, onları sahiplenerek yeni bir bayram bilinci oluşturabiliriz. Bu noktada en büyük sorumluluk bizlere düşmektedir" dedi.

Arslan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bayram dolayısıyla öz eleştiri yaparak kendimizi savaşın eşiğinde, bombalara, şiddete, zulme, baskıya ve acıya maruz kalan mazlum ve mağdur Arakanlı, Doğu Türkistanlı, Yemenli, Libyalı, Iraklı, Afganistanlı ve Suriyeli kardeşlerimizin acılarını paylaşmak ve onların mücadelesine sahip çıkma konusunda sorumlu hissetmeliyiz. Nerede mazlum ve mağdur varsa HAK-İŞ orada yer almaktadır. Çünkü mazlum ve mağdurlara sahip çıkmak, onların acısını yüreğinin en derininde hissetmek herkesten önce biz emekçilerin en büyük görevi ve sorumluluğudur. Terörün, savaşların ve insanlık dışı bütün uygulamaların bir an önce sona ermesini, bu bayramı dünyanın her köşesinde yaşayan Müslüman kardeşlerimizin gerçek bir bayram havasında kutlamasını yürekten istiyoruz. Mübarek Kurban Bayramının savaşların sona ermesine ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Konfederasyonumuz adına, tüm çalışanların ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı bir kez daha yürekten kutluyor, kardeşlik, barış, mutluluk ve esenlikler içerisinde daha nice bayramlara ulaşmayı diliyoruz." - ANKARA