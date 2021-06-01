Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan kamu işçisinin sözleşme görüşmelerine dair açıklama Açıklaması
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Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan kamu işçisinin sözleşme görüşmelerine dair açıklama Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan kamu işçisinin sözleşme görüşmelerine dair açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili, "İnşallah yeni dönemde, yeni bakanlarımızla bu süreçleri daha hızlı ve arzu edilen bir şekilde sonuçlandırmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili, "İnşallah yeni dönemde, yeni bakanlarımızla bu süreçleri daha hızlı ve arzu edilen bir şekilde sonuçlandırmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikasınca bir otelde düzenlenen, "Sağlık ve Sosyal Hizmet İşkolu Kamu İşçilerinin Güncel Sorunları Çalıştayı"nda, taşeron şirketlerden kamuda kadroya geçen işçilerin, çözüm bekleyen birçok sorunu olduğunu söyledi.

Çalıştayın, bu sorunların çözümüne yönelik önemli bir etkinlik olduğunu belirten Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası yönetimine teşekkür etti.

Türk-İş ve Hak-İş'in, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesine dair ortak taleplerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunduğunu anımsatan Arslan, şöyle konuştu:

"Ben, Sayın Bakanımızın hem kuşatıcı hem kapsayıcı hem de çalışma hayatının içerisinden gelen bir akademisyen ve siyasetçi olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bu şansı, inşallah hep beraber iyi değerlendireceğiz. Sayın Bakanın dün, Toplu İş Sözleşmesi süreciyle ilgili söylediklerinin altını çiziyoruz ve bu ifadeleri önemli buluyoruz. İnşallah yeni dönemde, yeni bakanlarımızla bu süreçleri daha hızlı ve arzu edilen bir şekilde sonuçlandırmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz."

"Bütün zorlukların aşılacağına inanıyoruz"

Türkiye'nin Kovid-19 salgının da etkisiyle zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Sistem hakikaten zor bir imtihandan geçiyor ama buna rağmen ben ülkemin potansiyeline, gücüne, liderine inanıyorum. Bu inancımızı samimiyetle söylüyorum. Başka bir seçeneğimiz de yok. 'Kriz var' diye zil takıp oynayacak mıyız? Birileri öyle yapıyor. Her gün bir kaos senaryosu mu yazalım? Her gün işler kötüye gidiyor, öldük bittik, oturup ağlayalım mı? Bize düşen, bütün bu zorluklara rağmen bu ülkenin potansiyelini harekete geçirmek, bu ülkenin gücüne inanmak ve bu ülkeyi bu sorunlar yumağından kurtarmak. Bütün zorlukların aşılacağına, bütün sorunların giderileceğine inanıyoruz."

"Görev tanımlarındaki belirsizlik çalışma barışını tehdit ediyor"

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert de kamuda kadroya kavuşan sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin salgın sürecinde büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Taşerondan kadroya geçen kamu işçilerinin tayin-becayiş hakkı olmadığı için aile bütünlüklerinin bozulduğunu vurgulayan Sert, aile bütünlüğünü korumanın devletin asli görevi olduğunu ifade etti.

Sert, kadroya geçen işçilerin görev tanımları yapılmadığı için riskli ve sorumluluk içeren işler de dahil her işi yapmak zorunda bırakıldıklarına dikkati çekerek, görev tanımlarındaki belirsizliğin çalışma barışını tehdit ettiğini dile getirdi.

Çalıştaya, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, Hak-İş'e bağlı sendikaların yöneticileri ile akademisyenler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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