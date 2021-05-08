Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara yönelik saldırısını kınıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara yönelik saldırısını kınıyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 'İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara yönelik saldırısını kınıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ramazan ayında işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate yaptığı saldırıyı kınıyor, mukaddes zamanlarda yapılan bu acımasız saldırıyı telin ediyoruz" dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ramazan ayında işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate yaptığı saldırıyı kınıyor, mukaddes zamanlarda yapılan bu acımasız saldırıyı telin ediyoruz" dedi.

İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına zulüm ettiğini belirten Arslan, İsrail'in İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlığını açıkça ortaya koyduğunu hatırlattı.

Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslüman Filistinlilere yapılan saldırıyı kınayan Arslan, "İşgalci İsrail devleti, Filistin halkı üzerinde insanlık dışı tahakkümüne devam etmektedir. Son günlerde Filistin halkına uyguladığı şiddeti daha da arttıran İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde Filistin halkının evlerini işgal etmekte, zulümlerini arttırmaktadır. Dün gece de İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidinde namaz kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle acımasız saldırısı sonucunda 200'ün üzerinde Filistinli kardeşimiz yaralanmıştır. İbadet yapan Müslümanlara düşmanca saldırmak zalimliktir. Bu saldırıyı gerçekleştiren İsrail Devleti, İslama ve Müslümanlara olan düşmanlığını bir kere daha açıkça ortaya koymuştur. Filistinli sivillerin yaralandığı bu acımasız saldırılar derhal sona erdirilmelidir. Uluslararası toplumu, din ve ibadet hürriyetine yönelik bu alçak saldırıya güçlü bir tepki vermeye çağırıyoruz. BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nun Filistin'le ilgili almış olduğu kararları uygulaması konusunda hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırıyoruz. Hak-İş konfederasyonu olarak Kudüs'ün, insanlığın en köklü mirasına şahitlik eden cihanşümul bir değer olduğunu bir kere daha hatırlatıyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış için, Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmalıdır. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar her platformdan sesimizi duyurmaya devam edeceğimizi, Filistin halkının daima yanında olacağımızı bir kere daha ifade ediyoruz. Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Murat Kurum Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Diego Salih Uçan Metin Oktay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara yönelik saldırısını kınıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 16:54:51. #1.15#

title