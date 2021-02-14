Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama Açıklaması
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Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

14.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 14.02.2021 19:00
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "İçerde ve dışarda eli kanlı teröristlere her türlü desteği veren hainlerin oyunlarını, milletimizin birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliği bozacak ve hainler mutlaka hak ettikleri cezalarını bulacaklardır.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "İçerde ve dışarda eli kanlı teröristlere her türlü desteği veren hainlerin oyunlarını, milletimizin birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliği bozacak ve hainler mutlaka hak ettikleri cezalarını bulacaklardır." ifadesini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Gara'da PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 Türk vatandaşının teröristlerce bir mağarada şehit edilmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz millete başsağlığı dileyen Arslan, dünyanın bu sivil katliama sessiz kalmasını kınadıklarını belirtti.

Arslan, şunları kaydetti:

"İki yüzlülük ve riyakarlığın bütün insanlığı kuşattığını bir kez daha gördük. İçerde ve dışarda eli kanlı teröristlere her türlü desteği veren hainlerin oyunlarını, milletimizin birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliği bozacak ve hainler mutlaka hak ettikleri cezalarını bulacaklardır. Hak-İş olarak, ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak, ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terörist girişimleri ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan haklı davada, Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz."

Arslan, vatanı her türlü tehlikeden korumak için korkusuzca görevini yapan ve bu uğurda şehit olan güvenlik güçlerini ve vatandaşları rahmet ve minnetle andıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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