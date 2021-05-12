Hak-iş Başkanı Arslan'dan BM, ITUC, ETUC'a mektup Açıklaması
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Hak-iş Başkanı Arslan'dan BM, ITUC, ETUC'a mektup Açıklaması

Hak-iş Başkanı Arslan'dan BM, ITUC, ETUC'a mektup Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, uluslararası kuruluşlara gönderdiği mektupta "İşgalci İsrail devleti, İslam'a ve Müslümanların kutsallarına saldırarak insan hakkı ihlallerini ve uyguladığı şiddeti gün geçtikçe daha fazla artırmaktadır.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, uluslararası kuruluşlara gönderdiği mektupta "İşgalci İsrail devleti, İslam'a ve Müslümanların kutsallarına saldırarak insan hakkı ihlallerini ve uyguladığı şiddeti gün geçtikçe daha fazla artırmaktadır. İbadet özgürlüğü, yaşama hakkı, mülkiyet hakkı gaspları, keyfi tutuklamalarla uluslararası hukuku hiçe saymaktadır." ifadesini kullandı.

Arslan, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ile Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup göndererek İsrail terörüne ve bu ülkenin genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden sivil halka yönelik uyguladığı şiddete dikkati çekti.

İsrail'in saldırılarını kınayan Arslan, mektubunda, "Hak-İş olarak, uluslararası toplumu işgalci İsrail güçlerinin saldırılarını kınamaya ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

Her zaman Filistin'in yanında olan ITUC, ETUC ve BM'yi konuyla ilgili güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırdıklarını belirten Arslan şunları kaydetti:

"Son günlerde Filistin halkına uyguladığı şiddeti daha da artıran İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde Filistin halkının evlerini işgal etmekte ve zulümlerini artırmaktadır. İşgalci İsrail devleti, İslam'a ve Müslümanların kutsallarına saldırarak insan hakkı ihlallerini ve uyguladığı şiddeti gün geçtikçe daha fazla artırmaktadır. İbadet özgürlüğü, yaşama hakkı, mülkiyet hakkı gaspları, keyfi tutuklamalarla uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Filistinli sivillerin yaralandığı bu acımasız saldırılar derhal sona erdirilmelidir.

Hak-İş olarak, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Kurulunu Filistin'le ilgili almış olduğu kararların uygulanması konusunda hassasiyet ve kararlılık göstermeye çağırıyoruz. Uluslararası emek hareketin en önemli temsilcisi olan üst örgütümüz ITUC ve ETUC'un her zaman olduğu gibi İsrail'in ilhak planının engellenmesi ve bunun için mümkün olan tüm uluslararası desteğin toplanması yönündeki çalışmaları ve çağrılarını takdirle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz. Bu durumda da Filistin halkının yanında bulunduğunu gösteren güçlü bir mesaj vermesini önemsiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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