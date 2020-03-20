HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" değerlendirmesi
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" değerlendirmesi

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketinde yer alanimkanlardan istifade edecek firmalar için istihdam kaybına yol açmamaları ön şartının getirilmiş olmasından memnuniyet duyduk.

20.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:33
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketinde yer alan

imkanlardan istifade edecek firmalar için istihdam kaybına yol açmamaları ön şartının getirilmiş olmasından memnuniyet duyduk. İşverenlerimizin de desteklerde istihdamı koruma şartına harfiyen riayet edeceğine inanıyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamayla Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arslan, "Dünyanın dört bir yanında hızla yayılan ve ölümlere neden olan korona virüs hastalığı (Kovid-19) nedeniyle geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapıldı ve çeşitli kararlar açıklandı. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a toplumu ilgilendiren önemli bir konuda tarafları bir araya getirmeleri dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketinde yer alan imkanlardan istifade edecek firmalar için istihdam kaybına yol açmamaları ön şartının getirilmiş olmasından memnuniyet duyduk. İşverenlerimizin de desteklerde istihdamı koruma şartına harfiyen riayet edeceğine inanıyoruz. TÜİK verileri, işsizliğin Türkiye'nin önemli bir sorunu olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. TÜİK verilerine göre 2019 yılında ülke genelinde işsiz sayısı bir önceki yıla göre 932 bin kişi arttı ve 4 milyon 469 bin kişiye ulaştı. Korona virüs krizi bahane edilerek işçi çıkarmaların yasaklanmasını ve bu yasakların korona tehdidi bitene kadar devam etmesini, işçi çıkarmayan işverenlerin de teşviklerle desteklenmesini talep ediyoruz. Emeğinden başka sermayesi olmayan, kıt kanaat geçinen emekçilerin işsiz kalması, maaşlarının ödenememesi, ücretsiz izne çıkarılması gibi konuları asla kabul etmiyoruz. Yaşadığımız bu sürecin idari izinler, yıllık izinler, kısa çalışma ödenekleri ile çalışanların işten çıkarılmadan atlatılması en büyük beklentimizdir. Aksi halde işsiz stoklarımıza yeni işsizler eklenecek ve Türkiye yeni bir sorunla karşı karşıya kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu süreçte sendikalarımıza da büyük görev düşmektedir. Sendikalarımızın örgütlü olduğu işyerlerinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları harekete geçirilerek, korona virüsle mücadele kapsamında gereken önlemleri almalıdır. Üretimin ve işin devam ettiği bütün iş yerlerinde Sağlık Bakanlığımızın yaptığı uyarılar dikkate alınarak, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gereken önlemler alınmalıdır. HAK-İŞ olarak yaşanan bu krizin dayanışma ile aşılacağına inanıyoruz. Korona virüse karşı topyekün mücadeleye adil ve hakkaniyetli olmak kaydıyla her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. İşçi ve işverenlerin çalışma hayatının bütün taraflarının, toplumun bütün kesimlerinin olayı ciddiye alması ve buna uygun önlemler almasının bu süreçten en az zararla çıkmamızı sağlayacağına inanıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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