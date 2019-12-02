Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan belediyelere ziyaret

02.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:56

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyona bağlı sendika çalışmalarını incelemek için geldiği Kayseri'de, belediyeleri ziyaret etti.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı ziyaret eden Arslan, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İşçi dostu bir belediye olduklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Biz işçimizi, çalışanımızı bu memlekete hizmet edenler olarak gördüğümüz için onların hak ve hukukunu koruyoruz. Böylelikle 1500'e yakın çalışanımız, bu memlekete daha iyi hizmet edebiliyor. Onların haklarını korumak, refah seviyelerini yükselterek daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi her zaman işçi dostu belediye olmuştur. Huzur ikliminin olduğu Kayseri'de inşallah bundan sonra da bu durum devam eder." ifadelerini kullandı.

Kayseri'ye yapılan yatırımların heyecan verici olduğunu belirten Arslan ise "Ülkemizin merkezi olan Kayseri'nin güçlü olması bölgeye de katkı sağlayacak. Özellikle ilklere imza atılan Kayseri'de yine ilklerin devam etmesini arzu ederiz. Ekibimiz olarak yaptığınız çalışmalarda yanınızdayız ve başarılarınızın devamını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Talas Belediyesi'ni de ziyaret eden Arslan, belediye başkanı Mustafa Yalçın'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA